17 грудня, 20:01
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex
17 грудня, 15:05
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі
17 грудня, 14:58
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається
17 грудня, 14:39
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
17 грудня, 11:22
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
17 грудня, 07:15
Танкер "валерій горчаков" з російського "тіньового флоту" вражено в порту ростова-на-дону: є загиблі

Київ • УНН

 • 382 перегляди

У ніч на 18 грудня в порту ростова-на-дону було вражено танкер "валерій горчаков", що входить до російського "тіньового флоту". Цей танкер фіксувався в акваторії портів Маріуполя та Бердянська, є загиблі та поранені.

Танкер "валерій горчаков" з російського "тіньового флоту" вражено в порту ростова-на-дону: є загиблі

У ніч на 18 грудня в порту ростова-на-дону було вражено танкер "валерій горчаков", який задіяний у російському "тіньовому флоті". Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

За попередніми даними, цей танкер фіксувався в акваторії окупованих портів Маріуполя та Бердянська.

За словами мера ростова та губернатора ростовської області, в результаті атаки загинуло 2 члени екіпажу. Водночас "не допущено розливу" нафтопродуктів.

Окрім того, було атаковано місто батайськ ростовської області.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок ураження українськими дронами російська субмарина "варшавянка" отримала значні пошкодження. За даними OSINT-розвідки, ймовірно, знищені гвинт і кермо субмарини, гребний вал пошкоджений, затоплений і пошкоджений кормовий відсік.

Для того, щоб замінити гребний вал, субмарині потрібен капітальний ремонт на судноремонтному заводі. Це означає демонтаж частини обладнання та кормових кінцівок, що також вимагає високої точності та тривалого часу.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Бердянськ
Маріуполь
Танкер "валерій горчаков" з російського "тіньового флоту" вражено в порту ростова-на-дону: є загиблі | УНН