Танкер "валерій горчаков" з російського "тіньового флоту" вражено в порту ростова-на-дону: є загиблі

У ніч на 18 грудня в порту ростова-на-дону було вражено танкер "валерій горчаков", який задіяний у російському "тіньовому флоті". Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

За попередніми даними, цей танкер фіксувався в акваторії окупованих портів Маріуполя та Бердянська.

За словами мера ростова та губернатора ростовської області, в результаті атаки загинуло 2 члени екіпажу. Водночас "не допущено розливу" нафтопродуктів.

Окрім того, було атаковано місто батайськ ростовської області.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок ураження українськими дронами російська субмарина "варшавянка" отримала значні пошкодження. За даними OSINT-розвідки, ймовірно, знищені гвинт і кермо субмарини, гребний вал пошкоджений, затоплений і пошкоджений кормовий відсік.

Для того, щоб замінити гребний вал, субмарині потрібен капітальний ремонт на судноремонтному заводі. Це означає демонтаж частини обладнання та кормових кінцівок, що також вимагає високої точності та тривалого часу.