Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонт

08:46
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому 17 грудня, 00:46
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ17 грудня, 02:29
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях17 грудня, 02:53
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених03:11
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа04:37
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex 16 грудня, 10:19
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
15 грудня, 13:38
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Ніколас Мадуро
Барт Де Вевер
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Бельгія
Брюссель
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей06:16
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп13 грудня, 09:00
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Шахед-136

Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонт

Київ

 • 24 перегляди

Внаслідок ураження українськими дронами російська субмарина отримала значні пошкодження, а капремонт може зайняти тривалий час.

Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонт

російський підводний проекту 636.3 "Варшавянка" у новоросійську отримав серйозні пошкодження. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", передає УНН.

Деталі

За даними супутникової зйомки та OSINT-розвідки, підводний човен отримав пошкодження. Ще два човна залишили відведене для них місце стоянки у військовій гавані.

Також, ймовірно, знищені гвинт і кермо субмарини, гребний вал пошкоджений, затоплений і пошкоджений кормовий відсік, повідомляє OSINT-розвідка.

Для того, щоб замінити гребний вал, субмарині потрібен капітальний ремонт на судноремонтному заводі. Це означає демонтаж частини обладнання та кормових кінцівок, що також вимагає високої точності та тривалого часу.

Контекст

Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію з підриву російського підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" у порту новоросійська. Це вдалось зробити за допомогою підводних дронів "Sub Sea Baby".

В результаті субмарина, вартістю до 400 млн доларів США, зазнала критичних пошкоджень. Фактично вона виведена з ладу.

На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які росіяни використовують для ударів по території України.

Нагадаємо

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Слов'янського НПЗ в краснодарському краї рф. Даний нафтопереробний завод переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік.

Євген Устименко

