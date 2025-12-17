Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонт
Київ • УНН
Внаслідок ураження українськими дронами російська субмарина отримала значні пошкодження, а капремонт може зайняти тривалий час.
російський підводний проекту 636.3 "Варшавянка" у новоросійську отримав серйозні пошкодження. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", передає УНН.
Деталі
За даними супутникової зйомки та OSINT-розвідки, підводний човен отримав пошкодження. Ще два човна залишили відведене для них місце стоянки у військовій гавані.
Також, ймовірно, знищені гвинт і кермо субмарини, гребний вал пошкоджений, затоплений і пошкоджений кормовий відсік, повідомляє OSINT-розвідка.
Для того, щоб замінити гребний вал, субмарині потрібен капітальний ремонт на судноремонтному заводі. Це означає демонтаж частини обладнання та кормових кінцівок, що також вимагає високої точності та тривалого часу.
Контекст
Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію з підриву російського підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" у порту новоросійська. Це вдалось зробити за допомогою підводних дронів "Sub Sea Baby".
В результаті субмарина, вартістю до 400 млн доларів США, зазнала критичних пошкоджень. Фактично вона виведена з ладу.
На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які росіяни використовують для ударів по території України.
Нагадаємо
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Слов'янського НПЗ в краснодарському краї рф. Даний нафтопереробний завод переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік.