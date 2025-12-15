$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 1594 перегляди
"До кінця дня надіємося на досягнення угоди": Умєров повідомив про реальний прогрес у переговорах зі СШАPhoto
14:54 • 2878 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 4160 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 11704 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 13021 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 16136 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 18530 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 19522 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20542 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у Новоросійську

Київ • УНН

 • 134 перегляди

СБУ провела унікальну спецоперацію, підірвавши російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" у порту Новоросійська за допомогою підводних дронів "Sub Sea Baby". Субмарина, вартістю до 400 млн доларів США, зазнала критичних пошкоджень.

Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у Новоросійську

Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО — Kilo), передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними СБУ, внаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу.

На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

Це була спільна операція 13-того Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

СБС знищили два російські ЗРК "Тор-М1" та один "БУК-М3": показали відео10.12.25, 12:07 • 4416 переглядiв

У повідомленні зазначено, що вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів США. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

Нагадаємо, підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів "Sea Baby", які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі15.12.25, 15:53 • 1358 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології