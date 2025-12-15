Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі
Київ • УНН
Далекобійні дрони СБУ втретє за тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії "лукойл-нижневолжскнефть" у Каспійському морі. Пошкоджено обладнання на родовищі імені Корчагіна, що зупинило виробничі процеси.
Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть", що працюють у Каспійському морі. Про це пише УНН з посиланням на джерела.
Деталі
Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.
СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету рф, а відповідно — й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування
Нагадаємо
11 та 12 грудня дрони СБУ вже уражали нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна. Родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих у рф і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.