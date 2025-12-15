Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть", що працюють у Каспійському морі. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.

СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету рф, а відповідно — й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування