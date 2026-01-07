Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ

Міжнародні резерви України зросли упродовж 2025 року на 30,8% - до 57,3 млрд дол. - найвищого показника за всю історію незалежної України, повідомили у НБУ 7 січня, пише УНН.

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року за попередніми даними становили 57 292,5 млн дол. США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України - повідомили у Нацбанку.

Деталі

Як зазначається, "минулого року Україна отримала найпотужнішу світову фінансову підтримку за часів повномасштабної війни – 52,4 млрд дол. США, відповідно до балансових даних".

Найбільша фінансова допомога, за повідомленням, надійшла від ЄС – 32,7 млрд дол. США, через рахунки Світового банку – 13,2 млрд дол. США, від Канади – 3,4 млрд дол. США, МВФ – 0,9 млрд дол. США, Банку розвитку Ради Європи – 0,2 млрд дол. США.

Також Україна отримала 2,0 млрд дол. США відповідно до угоди між Україною та Великою Британією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

Окрім того, у 2025 році країна отримала понад 3,3 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП. Це, як зазначається, разом із міжнародною допомогою дало змогу:

компенсувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (6,8 млрд дол. США) та виплати Міжнародному валютному фонду (3,2 млрд дол. США);

компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти (36,2 млрд дол. США), що здійснювалися для компенсації структурного дефіциту на валютному ринку та згладжування надмірних курсових коливань в умовах керованої гнучкості обмінного курсу;

наростити міжнародні резерви до історично рекордного рівня, що є достатнім, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість.

Голова НБУ Андрій Пишний вказав щодо цього, що "комплекс інструментів процентної та валютно-курсової політики, заходів контролю за рухом капіталу тощо" "дає змогу витрачати менше, ніж країна отримує, і нарощувати "подушку безпеки" у вигляді міжнародних резервів".

У 2026 році Україна розраховує отримати понад 45 млрд дол. США від міжнародних партнерів. Це наш запас міцності для безперебійного фінансування потреб країни на оборону і відбудову, збереження стійкості валютного ринку - зазначив Пишний.

Статистика грудня

У грудні, за даними НБУ, вони зросли на 4,6% порівняно з листопадом 2025 року "завдяки передусім надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті".

Як вказано, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 6 915,3 млн дол. США. Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 668,4 млн дол. США. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,4 млн дол. США.

"Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 4 702,1 млн дол. США та викупив до резервів 0,5 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив 4 701,6 млн дол. США, що в 1,7 раза більше, ніж у листопаді", - повідомили у регуляторі.

Як наголосили у Нацбанку, "зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із традиційним сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року". "Водночас порівняно з груднем 2024 року обсяг інтервенцій був меншим на 13%", - ідеться у повідомленні.

Поточний обсяг міжнародних резервів, як вказано, забезпечує фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту.

Міжнародні резерви України зросли до 54,7 млрд доларів – понад 10% приросту у листопаді – НБУ