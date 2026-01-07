Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ

Международные резервы Украины выросли в течение 2025 года на 30,8% - до 57,3 млрд долл. - самого высокого показателя за всю историю независимой Украины, сообщили в НБУ 7 января, пишет УНН.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2026 года по предварительным данным составили 57 292,5 млн долл. США, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины - сообщили в Нацбанке.

Детали

Как отмечается, "в прошлом году Украина получила мощнейшую мировую финансовую поддержку за время полномасштабной войны – 52,4 млрд долл. США, согласно балансовым данным".

Наибольшая финансовая помощь, по сообщению, поступила от ЕС – 32,7 млрд долл. США, через счета Всемирного банка – 13,2 млрд долл. США, от Канады – 3,4 млрд долл. США, МВФ – 0,9 млрд долл. США, Банка развития Совета Европы – 0,2 млрд долл. США.

Также Украина получила 2,0 млрд долл. США в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

Кроме того, в 2025 году страна получила более 3,3 млрд долл. США благодаря размещению валютных ОВГЗ. Это, как отмечается, вместе с международной помощью позволило:

компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (6,8 млрд долл. США) и выплаты Международному валютному фонду (3,2 млрд долл. США);

компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты (36,2 млрд долл. США), осуществлявшиеся для компенсации структурного дефицита на валютном рынке и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний в условиях управляемой гибкости обменного курса;

нарастить международные резервы до исторически рекордного уровня, что является достаточным, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость.

Глава НБУ Андрей Пышный указал по этому поводу, что "комплекс инструментов процентной и валютно-курсовой политики, мер контроля за движением капитала и т.д." "позволяет тратить меньше, чем страна получает, и наращивать "подушку безопасности" в виде международных резервов".

В 2026 году Украина рассчитывает получить более 45 млрд долл. США от международных партнеров. Это наш запас прочности для бесперебойного финансирования потребностей страны на оборону и восстановление, сохранение устойчивости валютного рынка - отметил Пышный.

Статистика декабря

В декабре, по данным НБУ, они выросли на 4,6% по сравнению с ноябрем 2025 года "благодаря прежде всего поступлениям от международных партнеров, превысившим чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте".

Как указано, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 6 915,3 млн долл. США. Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 668,4 млн долл. США. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 171,4 млн долл. США.

"Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 4 702,1 млн долл. США и выкупил в резервы 0,5 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в декабре составила 4 701,6 млн долл. США, что в 1,7 раза больше, чем в ноябре", - сообщили в регуляторе.

Как подчеркнули в Нацбанке, "рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с традиционным сезонным фактором – активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года". "В то же время по сравнению с декабрем 2024 года объем интервенций был меньше на 13%", - говорится в сообщении.

Текущий объем международных резервов, как указано, обеспечивает финансирование 5,9 месяца будущего импорта.

