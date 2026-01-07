Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
Киев • УНН
Международные резервы Украины выросли на 30,8% в 2025 году, достигнув 57,3 млрд долларов, что является самым высоким показателем за всю историю независимости. Это стало возможным благодаря рекордной финансовой поддержке в 52,4 млрд долларов от международных партнеров.
Международные резервы Украины выросли в течение 2025 года на 30,8% - до 57,3 млрд долл. - самого высокого показателя за всю историю независимой Украины, сообщили в НБУ 7 января, пишет УНН.
Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2026 года по предварительным данным составили 57 292,5 млн долл. США, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины
Детали
Как отмечается, "в прошлом году Украина получила мощнейшую мировую финансовую поддержку за время полномасштабной войны – 52,4 млрд долл. США, согласно балансовым данным".
Наибольшая финансовая помощь, по сообщению, поступила от ЕС – 32,7 млрд долл. США, через счета Всемирного банка – 13,2 млрд долл. США, от Канады – 3,4 млрд долл. США, МВФ – 0,9 млрд долл. США, Банка развития Совета Европы – 0,2 млрд долл. США.
Также Украина получила 2,0 млрд долл. США в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.
Кроме того, в 2025 году страна получила более 3,3 млрд долл. США благодаря размещению валютных ОВГЗ. Это, как отмечается, вместе с международной помощью позволило:
- компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение
государственного долга в иностранной валюте (6,8 млрд долл. США) и выплаты Международному валютному фонду (3,2 млрд долл. США);
- компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты (36,2 млрд долл. США), осуществлявшиеся для компенсации структурного дефицита на валютном рынке и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний в условиях управляемой гибкости обменного курса;
- нарастить международные резервы до исторически рекордного уровня, что является достаточным, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость.
Глава НБУ Андрей Пышный указал по этому поводу, что "комплекс инструментов процентной и валютно-курсовой политики, мер контроля за движением капитала и т.д." "позволяет тратить меньше, чем страна получает, и наращивать "подушку безопасности" в виде международных резервов".
В 2026 году Украина рассчитывает получить более 45 млрд долл. США от международных партнеров. Это наш запас прочности для бесперебойного финансирования потребностей страны на оборону и восстановление, сохранение устойчивости валютного рынка
Статистика декабря
В декабре, по данным НБУ, они выросли на 4,6% по сравнению с ноябрем 2025 года "благодаря прежде всего поступлениям от международных партнеров, превысившим чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте".
Как указано, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 6 915,3 млн долл. США. Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 668,4 млн долл. США. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 171,4 млн долл. США.
"Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 4 702,1 млн долл. США и выкупил в резервы 0,5 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в декабре составила 4 701,6 млн долл. США, что в 1,7 раза больше, чем в ноябре", - сообщили в регуляторе.
Как подчеркнули в Нацбанке, "рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с традиционным сезонным фактором – активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года". "В то же время по сравнению с декабрем 2024 года объем интервенций был меньше на 13%", - говорится в сообщении.
Текущий объем международных резервов, как указано, обеспечивает финансирование 5,9 месяца будущего импорта.
Международные резервы Украины выросли до 54,7 млрд долларов – более 10% прироста в ноябре – НБУ04.12.25, 22:34 • 3808 просмотров