Международные резервы Украины выросли до 54,7 млрд долларов – более 10% прироста в ноябре – НБУ

20:25 • 1364 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 2928 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
16:56 • 10471 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 21051 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 20393 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 34210 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 20291 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 20734 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 20966 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 29267 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман4 декабря, 11:36 • 16623 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 25760 просмотра
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС4 декабря, 12:47 • 13580 просмотра
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений4 декабря, 13:45 • 11373 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 11022 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 41915 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 68169 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 11124 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 25284 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 26852 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 71686 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 74464 просмотра
Международные резервы Украины выросли до 54,7 млрд долларов – более 10% прироста в ноябре – НБУ

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Резервы Украины достигли $54,7 млрд на 1 декабря, увеличившись на 10,6% в ноябре. Рост обусловлен поступлениями от партнеров, которые перекрыли чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты.

Международные резервы Украины выросли до 54,7 млрд долларов – более 10% прироста в ноябре – НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря, по предварительным данным, достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.

Детали

Рост резервов обусловлен значительными поступлениями от международных партнеров, которые перекрыли чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны.

Ключевые факторы роста

На валютные счета правительства в НБУ поступило $8,148 миллиарда США. Расходы на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составили $493 млн, а также Украина выплатила МВФ $282,6 млн.

Чистая продажа валюты НБУ в ноябре уменьшилась на 3,9% по сравнению с октябрем и составила $2,727 миллиарда.

Национальный банк отмечает, что текущий объем международных резервов достаточен для обеспечения устойчивости валютного рынка.

Степан Гафтко

Экономика
Государственный бюджет
Международный валютный фонд
Национальный банк Украины
Украина