Международные резервы Украины выросли до 54,7 млрд долларов – более 10% прироста в ноябре – НБУ
Киев • УНН
Резервы Украины достигли $54,7 млрд на 1 декабря, увеличившись на 10,6% в ноябре. Рост обусловлен поступлениями от партнеров, которые перекрыли чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты.
Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря, по предварительным данным, достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.
Детали
Рост резервов обусловлен значительными поступлениями от международных партнеров, которые перекрыли чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны.
Ключевые факторы роста
На валютные счета правительства в НБУ поступило $8,148 миллиарда США. Расходы на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составили $493 млн, а также Украина выплатила МВФ $282,6 млн.
Чистая продажа валюты НБУ в ноябре уменьшилась на 3,9% по сравнению с октябрем и составила $2,727 миллиарда.
Национальный банк отмечает, что текущий объем международных резервов достаточен для обеспечения устойчивости валютного рынка.
