Международные резервы Украины выросли до 54,7 млрд долларов – более 10% прироста в ноябре – НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря, по предварительным данным, достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.

Детали

Рост резервов обусловлен значительными поступлениями от международных партнеров, которые перекрыли чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны.

Ключевые факторы роста

На валютные счета правительства в НБУ поступило $8,148 миллиарда США. Расходы на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составили $493 млн, а также Украина выплатила МВФ $282,6 млн.

Чистая продажа валюты НБУ в ноябре уменьшилась на 3,9% по сравнению с октябрем и составила $2,727 миллиарда.

Национальный банк отмечает, что текущий объем международных резервов достаточен для обеспечения устойчивости валютного рынка.

