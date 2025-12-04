Украинцы оформили 2,1 млн микрозаймов за квартал, средняя сумма растет - инфографика

$42.200.13
3 декабря, 23:09 • 17002 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 30662 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 31024 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 42139 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 49834 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 26498 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29518 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26150 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25967 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31206 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 18256 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 15991 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой4 декабря, 03:50 • 14777 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 14208 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 13571 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 13668 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 49834 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 44409 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 59925 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 61919 просмотра
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Франция
Польша
УНН Lite
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 2398 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 19101 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 64141 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 67299 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 121298 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Financial Times

Украинцы оформили 2,1 млн микрозаймов за квартал, средняя сумма растет - инфографика

Киев • УНН

 • 8 просмотра

За третий квартал 2025 года украинцы оформили 2,1 млн микрозаймов. Всего с начала года выдано 6,5 млн кредитов на 40 млрд гривен, средний займ составляет 6 417 гривен.

Украинцы оформили 2,1 млн микрозаймов за квартал, средняя сумма растет - инфографика

Граждане Украины продолжают активно пользоваться микрокредитами. Только за третий квартал они оформили 2,1 млн микрозаймов, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Всего с начала 2025 года микрофинансовые компании выдали уже 6,5 млн кредитов на 40 млрд гривен. В исследовании Opendatabot говорится о том, что средний заем - 6 417 гривен, и он растет быстрее, чем вера в то, что "я точно отдам вовремя".

Квартал к кварталу займов незначительно уменьшается - около 2%. За последние три месяца у микрокредитных организаций взяли в долг на сумму более 13,7 млрд гривен

- говорится в публикации.

Несмотря на то, что микрозаймов становится немного меньше, средняя сумма займа за квартал выросла. Сейчас в МФО берут в долг, в среднем, 6 417 грн. Для сравнения, в начале года до зарплаты занимали 5 773 гривен, добавили в Opendatabot.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что украинские банки зафиксировали существенный рост рисков в кредитном портфеле. Это заставило их почти вдвое увеличить отчисления в резервы в третьем квартале 2025 года - с 1,1 млрд до 2,3 млрд гривен.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаФинансы
Украина