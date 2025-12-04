Украинцы оформили 2,1 млн микрозаймов за квартал, средняя сумма растет - инфографика

Граждане Украины продолжают активно пользоваться микрокредитами. Только за третий квартал они оформили 2,1 млн микрозаймов, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Всего с начала 2025 года микрофинансовые компании выдали уже 6,5 млн кредитов на 40 млрд гривен. В исследовании Opendatabot говорится о том, что средний заем - 6 417 гривен, и он растет быстрее, чем вера в то, что "я точно отдам вовремя".

Квартал к кварталу займов незначительно уменьшается - около 2%. За последние три месяца у микрокредитных организаций взяли в долг на сумму более 13,7 млрд гривен - говорится в публикации.

Несмотря на то, что микрозаймов становится немного меньше, средняя сумма займа за квартал выросла. Сейчас в МФО берут в долг, в среднем, 6 417 грн. Для сравнения, в начале года до зарплаты занимали 5 773 гривен, добавили в Opendatabot.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что украинские банки зафиксировали существенный рост рисков в кредитном портфеле. Это заставило их почти вдвое увеличить отчисления в резервы в третьем квартале 2025 года - с 1,1 млрд до 2,3 млрд гривен.