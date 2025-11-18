Банки подвоїли відрахування до резервів до 2,3 млрд грн за квартал

Українські банки зафіксували суттєве зростання ризиків у кредитному портфелі, що змусило їх майже вдвічі збільшити відрахування до резервів у третьому кварталі 2025 року – з 1,1 млрд грн до 2,3 млрд грн. Про це йдеться на сайті Мінфіну, пише УНН.

Деталі

Згідно з Оглядом банківського сектору, різке зростання резервів зумовлене збільшенням кредитування та одночасним зниженням якості окремих позик.

Курс долара зріс на 2 копійки, євро та злотий втратили позиції: курс валют на 18 листопада

Загалом за сім місяців 2025 року відрахування банків до резервів склали 4,93 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року ця сума становила лише 0,38 млрд грн. Це призвело до скорочення чистого прибутку банківського сектору.

Крім того, Національний банк України з вересня 2023 року підвищив нормативи обов'язкового резервування за коштами юридичних осіб до 10% у національній та 20% в іноземній валюті, що також впливає на ліквідність і кредитування.

Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися – до 10,9% у річному вимірі – Держстат