ukenru
Ексклюзив
14:29 • 972 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 10789 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 10099 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 13924 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 19324 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
08:43 • 22403 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 29405 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24495 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58546 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50257 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Банки подвоїли відрахування до резервів до 2,3 млрд грн за квартал

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Українські банки збільшили відрахування до резервів у третьому кварталі 2025 року з 1,1 млрд грн до 2,3 млрд грн. Це зумовлено зростанням кредитування та зниженням якості окремих позик.

Банки подвоїли відрахування до резервів до 2,3 млрд грн за квартал

Українські банки зафіксували суттєве зростання ризиків у кредитному портфелі, що змусило їх майже вдвічі збільшити відрахування до резервів у третьому кварталі 2025 року – з 1,1 млрд грн до 2,3 млрд грн. Про це йдеться на сайті Мінфіну, пише УНН.

Деталі

Згідно з Оглядом банківського сектору, різке зростання резервів зумовлене збільшенням кредитування та одночасним зниженням якості окремих позик.

Курс долара зріс на 2 копійки, євро та злотий втратили позиції: курс валют на 18 листопада18.11.25, 08:00 • 2126 переглядiв

Загалом за сім місяців 2025 року відрахування банків до резервів склали 4,93 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року ця сума становила лише 0,38 млрд грн. Це призвело до скорочення чистого прибутку банківського сектору.

Крім того, Національний банк України з вересня 2023 року підвищив нормативи обов'язкового резервування за коштами юридичних осіб до 10% у національній та 20% в іноземній валюті, що також впливає на ліквідність і кредитування.

Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися – до 10,9% у річному вимірі – Держстат11.11.25, 18:34 • 3377 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаФінанси
Державний бюджет
Злотий
Міністерство фінансів України
Національний банк України