Курс долара зріс на 2 копійки, євро та злотий втратили позиції: курс валют на 18 листопада
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 18 листопада: долар подорожчав до 42,06 гривні, євро та злотий подешевшали. У банках долар торгується за курсом 41,80-42,25 грн, євро за 48,60-49,20 грн, злотий за 11,25-11,85 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 18 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 2 копійки і становить 42,06 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 20 копійок) і злотого (втратив 2 копійки). Про це інформує УНН з посиланням на офіційний сайт НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,0670 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,7872 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5515 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 41,80-42,25 грн, євро за 48,60-49,20 грн, злотий за 11,25 -11,85 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,08-42,11 грн/дол. та 48,76-48,78 грн/євро.
