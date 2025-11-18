Курс доллара вырос на 2 копейки, евро и злотый потеряли позиции: курс валют на 18 ноября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 18 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 2 копейки и составляет 42,06 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 20 копеек) и злотого (потерял 2 копейки). Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0670 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,7872 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5515 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 41,80-42,25 грн, евро по 48,60-49,20 грн, злотый по 11,25 -11,85 грн;

на межбанке курсы составляют 42,08-42,11 грн/долл. и 48,76-48,78 грн/евро.

