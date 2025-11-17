Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026

Цілком вірогідно, що на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради, яке відбудеться цього тижня, нардепи не ухвалять законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2026 рік", адже ще не було засідання комітету ВР з питань бюджету, який мав би схвалити документ до другого читання. Про це в коментарі УНН розповіла нардеп, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

По розгляду бюджету, я не можу спрогнозувати дату, тому що не було ще засідання бюджетного комітету. Цілком вірогідно, що на найближчому пленарному засіданні цього тижня, розгляд ще не відбудеться. Знову ж таки буде зрозуміло після Погоджувальної ради сьогодні ввечері, і після засідання бюджетного комітету - сказала Кравчук.

Нардеп, член комітету Верховної Ради з питань бюджету Олексій Гончаренко у коментарі УНН повідомив, що засідання комітету по затвердженню держбюджету ще навіть не призначено.

Він зазначив, що засідання комітету може відбутися за декілька дні до розгляду бюджету в Раді, але "поки схоже, що це не цей сесійний тиждень".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Рада може розглянути проєкт держбюджету у вівторок, 18 листопада.

Доповнення

У вересні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

У жовтні Держбюджет 2026 було ухвалено в першому читанні.

Згідно з проєктом, доходи Державного бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки - 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком.

Видатки на оборону та безпеку заплановані обсягом 2,8 трлн, це 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року).

Видатки на:

соціальний захист – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);

охорону здоров’я – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

освіту – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

науку – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

на ветеранську політику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);

на підтримку економіки - 41,5 млрд грн.

Парламентарі офіційно внесли пропозиції перед ухваленням Державного бюджету на 2026 рік, які зокрема передбачають вжити заходів щодо підвищення зарплат військовим та педагогам, а також передбачити кошти на розмінування, як і на реконструкцію лікарні на Харківщині.

На початку листопада Кабінет міністрів підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді. Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд гривень, а також зростуть видатки - на 33,6 млрд гривень.

Уряд у наступному році передбачив підвищення зарплат лікарям та освітянам. Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд гривень. Зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.

Також зростуть видатки - на 33,6 млрд гривень. Зокрема з цих коштів 18,9 млрд гривень поповнять резервний фонд, 6,6 млрд гривень піде на поетапне підвищення зарплат вчителям шкіл і викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року.

Зазначимо, що у першому читанні підтримали правку №1061, якою пропонується продовжити дію пільгового оподаткування до 1 січня 2027 року, хоч ця правка і була відхилена профільним комітетом.

Зрештою Кабмін відхилив дану правку.