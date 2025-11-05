Кабмін схвалив держбюджет на 2026 рік до другого читання: загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд гривень
Київ • УНН
Кабінет міністрів підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання, збільшивши доходи на 27,8 млрд гривень та видатки на 33,6 млрд гривень. Зростання доходів відбудеться за рахунок підвищення податку для банків, а видатки підуть на резервний фонд та зарплати вчителям.
Кабінет міністрів підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді. Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд гривень, а також зростуть видатки - на 33,6 млрд гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді. Усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету - безпека, оборона і соціальна стійкість. Увесь обсяг власних надходжень уряд спрямовує на Сили Оборони
За її словами, уряд також у наступному році передбачив підвищення зарплат лікарям та освітянам. Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд гривень. Зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.
Також зростуть видатки - на 33,6 млрд гривень. Зокрема з цих коштів 18,9 млрд гривень поповнять резервний фонд, 6,6 млрд гривень піде на поетапне підвищення зарплат вчителям шкіл і викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року.
Нагадаємо
Проєкт Державного бюджету на 2026 рік у Верховній Раді ухвалено в першому читанні.