17:06 • 3450 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
15:51 • 10360 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
15:03 • 15863 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
13:23 • 22712 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 20446 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 21232 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 28923 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
5 ноября, 08:57 • 22525 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 21373 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 18377 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Графики отключений электроэнергии
Кабмин одобрил госбюджет на 2026 год ко второму чтению: общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Кабинет министров подготовил проект Госбюджета-2026 ко второму чтению, увеличив доходы на 27,8 млрд гривен и расходы на 33,6 млрд гривен. Рост доходов произойдет за счет повышения налога для банков, а расходы пойдут на резервный фонд и зарплаты учителям.

Кабмин одобрил госбюджет на 2026 год ко второму чтению: общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен

Кабинет министров подготовил проект Госбюджета-2026 ко второму чтению в Верховной Раде. Общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен, а также вырастут расходы – на 33,6 млрд гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали 

Правительство подготовило проект Госбюджета-2026 ко второму чтению в Верховной Раде. Все решения в этом документе нарабатывались в контексте ключевых приоритетов бюджета – безопасность, оборона и социальная устойчивость. Весь объем собственных поступлений правительство направляет на Силы Обороны

- сообщила Свириденко.

По ее словам, правительство также в следующем году предусмотрело повышение зарплат врачам и педагогам. Общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен. В частности, за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%.

Также вырастут расходы – на 33,6 млрд гривен. В частности, из этих средств 18,9 млрд гривен пополнят резервный фонд, 6,6 млрд гривен пойдет на поэтапное повышение зарплат учителям школ и преподавателям учреждений высшего образования и профессиональных колледжей на 50% в течение года. 

Напомним

Проект Государственного бюджета на 2026 год в Верховной Раде принят в первом чтении

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада