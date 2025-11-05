Кабмин одобрил госбюджет на 2026 год ко второму чтению: общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен
Киев • УНН
Кабинет министров подготовил проект Госбюджета-2026 ко второму чтению, увеличив доходы на 27,8 млрд гривен и расходы на 33,6 млрд гривен. Рост доходов произойдет за счет повышения налога для банков, а расходы пойдут на резервный фонд и зарплаты учителям.
Кабинет министров подготовил проект Госбюджета-2026 ко второму чтению в Верховной Раде. Общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен, а также вырастут расходы – на 33,6 млрд гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Правительство подготовило проект Госбюджета-2026 ко второму чтению в Верховной Раде. Все решения в этом документе нарабатывались в контексте ключевых приоритетов бюджета – безопасность, оборона и социальная устойчивость. Весь объем собственных поступлений правительство направляет на Силы Обороны
По ее словам, правительство также в следующем году предусмотрело повышение зарплат врачам и педагогам. Общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд гривен. В частности, за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%.
Также вырастут расходы – на 33,6 млрд гривен. В частности, из этих средств 18,9 млрд гривен пополнят резервный фонд, 6,6 млрд гривен пойдет на поэтапное повышение зарплат учителям школ и преподавателям учреждений высшего образования и профессиональных колледжей на 50% в течение года.
Напомним
Проект Государственного бюджета на 2026 год в Верховной Раде принят в первом чтении.