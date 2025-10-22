Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показники
Проект Бюджету 2026 ухвалено в першому читанні. За проголосували 256 депутатів.
Проєкт Державного бюджету на 2026 рік у Верховній Раді ухвалено в першому читанні, повідомили у ВР у середу, пише УНН.
Верховна Рада ухвалила за основу проєкт Держбюджету на 2026 рік (реєстр. №14000)
Як повідомили у депутатському корпусі, "за" проголосували 256 народних депутатів.
Згідно з проєктом, доходи Державного бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки - 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком.
Видатки на оборону та безпеку заплановані обсягом 2,8 трлн, це 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року).
Видатки на:
- соціальний захист – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);
- охорону здоров’я – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);
- освіту – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);
- науку – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);
- на ветеранську політику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);
- на підтримку економіки - 41,5 млрд грн.
Водночас, комітет ВР з питань бюджету пропонував уряду внести в проєкт наступні правки, зокрема:
- розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%;
- вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти;
- збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО.
