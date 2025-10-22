Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показники

Проєкт Державного бюджету на 2026 рік у Верховній Раді ухвалено в першому читанні, повідомили у ВР у середу, пише УНН.

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт Держбюджету на 2026 рік (реєстр. №14000) - повідомили в парламенті.

Як повідомили у депутатському корпусі, "за" проголосували 256 народних депутатів.

Згідно з проєктом, доходи Державного бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки - 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком.

Видатки на оборону та безпеку заплановані обсягом 2,8 трлн, це 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року).

Третина оборонного бюджету України 2026 року буде спрямована на закупівлю зброї - Підласа

Видатки на:

соціальний захист – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);

охорону здоров’я – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

освіту – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

науку – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

на ветеранську політику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);

на підтримку економіки - 41,5 млрд грн.

Водночас, комітет ВР з питань бюджету пропонував уряду внести в проєкт наступні правки, зокрема:

розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%;

вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти;

збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО.

Підвищення зарплат педагогам та військовим, і не тільки: до Ради офіційно подали пропозиції до Бюджету-2026