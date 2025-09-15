Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає збільшення прожиткового мінімуму до 3209 гривень з 1 січня. У 2025 році прожитковий мінімум залишається на рівні 2920 гривень, як і у 2024 році.
Кабмін схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня до 3209 гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
Прожитковий мінімум на одну особу 3209 гривень на місяць з 1 січня 2026 року
Доповнення
У 2025 році прожитковий мінімум та прив’язані до нього соціальні виплати залишаються на рівні 2024 року та в розрахунку на місяць становить 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6
років - 2563 гривні;
- дітей віком від 6
до 18 років - 3196 гривень;
- працездатних осіб -
3028 гривень;
- працездатних осіб,
який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, -
2102 гривні;
- працездатних осіб,
який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших
державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також
працівників податкових і митних органів, - 2102 гривні;
- працездатних осіб,
який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної
прокуратури, - 1600 гривень;
- осіб, які втратили
працездатність, - 2361 гривня;
- осіб, які втратили
працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за
проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями
суду, - 1600 гривень.
Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Прожитковий мінімум застосовується для:
- загальної оцінки
рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та
розроблення окремих державних соціальних програм;
- встановлення
розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком,
визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по
безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог
Конституції України та законів України;
- визначення права на
призначення соціальної допомоги;
- визначення
державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в
галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інших;
- встановлення
величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
- формування
держбюджету та місцевих бюджетів.
Також прожитковий мінімум впливає на виплату аліментів. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дитини до 6 років - 1281,5 гривень, а для дитини до 18 років - 1598 гривень.
Прожитковий мінімум впливає і на розмір мінімальної пенсії, яка вираховується із розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, тобто мінімальна пенсія у цьому році становитиме 2361 гривень.
Доповнення
Мінімальна зарплата у 2025 році залишається на рівні 8000 грн, але підвищення податків на доходи фізичних осіб та військового збору призведе до зменшення суми, яка надходитиме "на руки".
Мінімальна зарплата - це показник, що лежить в основі багатьох нарахувань, ставок і податків. Розмір мінімальної зарплати використовують для розрахунку граничного розміру добових при відрядженні по Україні, компенсацій за шкоду здоров’ю, розрахунку оплати додаткових вихідних днів, суми лікарняних і декретних тощо.