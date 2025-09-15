Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає збільшення прожиткового мінімуму до 3209 гривень з 1 січня. У 2025 році прожитковий мінімум залишається на рівні 2920 гривень, як і у 2024 році.