Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень

$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 2706 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 8260 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 14382 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 19375 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 23461 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 53416 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 35404 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 32129 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 35918 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 57995 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.7м/с
53%
753мм
Популярнi новини
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 23724 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 34869 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 29685 перегляди
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови ГенпрокурораPhoto15 вересня, 11:55 • 12577 перегляди
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищPhoto14:15 • 10869 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 29886 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 35072 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 53416 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 31953 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 111161 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Сі Цзіньпін
Ольга Стефанишина
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 23885 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 24873 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 31646 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 37796 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 87274 перегляди
Актуальне
TikTok
Ручна граната
Bild
The New York Times
Шахед-136

Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає збільшення прожиткового мінімуму до 3209 гривень з 1 січня. У 2025 році прожитковий мінімум залишається на рівні 2920 гривень, як і у 2024 році.

Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень

Кабмін схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня до 3209 гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Прожитковий мінімум на одну особу 3209 гривень на місяць з 1 січня 2026 року

- повідомив Железняк.

Доповнення

У 2025 році прожитковий мінімум та прив’язані до нього соціальні виплати залишаються на рівні 2024 року та в розрахунку на місяць становить 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років - 2563 гривні;
    • дітей віком від 6 до 18 років - 3196 гривень;
      • працездатних осіб - 3028 гривень;
        • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, - 2102 гривні;
          • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, - 2102 гривні;
            • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, - 1600 гривень;
              • осіб, які втратили працездатність, - 2361 гривня;
                • осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, - 1600 гривень.

                  Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

                  Прожитковий мінімум застосовується для:

                  • загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;
                    • встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог Конституції України та законів України;
                      • визначення права на призначення соціальної допомоги;
                        • визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інших;
                          • встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
                            • формування держбюджету та місцевих бюджетів.

                              Також прожитковий мінімум впливає на виплату аліментів. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дитини до 6 років - 1281,5 гривень, а для дитини до 18 років - 1598 гривень.

                              Прожитковий мінімум впливає і на розмір мінімальної пенсії, яка вираховується із розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, тобто мінімальна пенсія у цьому році становитиме 2361 гривень.

                              Доповнення

                              Мінімальна зарплата у 2025 році залишається на рівні 8000 грн, але підвищення податків на доходи фізичних осіб та військового збору призведе до зменшення суми, яка надходитиме "на руки".

                              Мінімальна зарплата - це показник, що лежить в основі багатьох нарахувань, ставок і податків. Розмір мінімальної зарплати використовують для розрахунку граничного розміру добових при відрядженні по Україні, компенсацій за шкоду здоров’ю, розрахунку оплати додаткових вихідних днів, суми лікарняних і декретних тощо.

                              Павло Башинський

                              СуспільствоЕкономікаПолітика
                              Ярослав Железняк
                              Україна