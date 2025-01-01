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Прожитковий мінімум у 2025 році: чи змінитися він у порівнянні з 2024 роком

Київ • УНН

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Показник впливає на соціальні виплати, пенсії, аліменти та інші державні гарантії.

У 2025 році прожитковий мінімум та прив’язані до нього соціальні виплати залишаться на рівні 2024 року та в розрахунку на місяць становитиме 2920 гривень, пише УНН

Деталі 

Відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", з 1 січня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років - 3196 гривень;

працездатних осіб - 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність, - 2361 гривня;

осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, - 1600 гривень.

В Україні можуть скасувати прожитковий мінімум: чи є альтернатива17.08.24, 16:47 • 26017 переглядiв

Доповнення 

Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Прожитковий мінімум застосовується для:

загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;

встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог Конституції України та законів України;

визначення права на призначення соціальної допомоги;

визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інших;

встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

формування держбюджету та місцевих бюджетів.

Також прожитковий мінімум впливає на виплату аліментів. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дитини до 6 років - 1281,5 гривень, а для дитини до 18 років - 1598 гривень. 

Прожитковий мінімум впливає і на розмір мінімальної пенсії, яка вираховується із розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, тобто мінімальна пенсія у цьому році становитиме 2361 гривень. 

Окрім того, розмір прожиткового мінімуму впливає на розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, яка відповідно до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", надається у розмірі 100% середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки. 

Для жінок, які не працюють і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, сума декретних виплат становить 25% від розміру прожиткового мінімуму, тобто 730 гривень.

Кабмін запропонував не змінювати прожитковий мінімум та мінімальну зарплату у 2025 році14.09.24, 17:23 • 33665 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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