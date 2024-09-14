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Кабмін запропонував не змінювати прожитковий мінімум та мінімальну зарплату у 2025 році

Кабмін запропонував не змінювати прожитковий мінімум та мінімальну зарплату у 2025 році

Київ • УНН

 • 33665 перегляди

У проєкті держбюджету-2025 прожитковий мінімум залишиться на рівні 2920 грн, а мінімальна зарплата - 8000 грн. Ці показники не змінюються порівняно з 2024 роком.

У Державному бюджеті на 2025 рік закладено прожитковий мінімум у сумі 2920 грн, а мінімальну заробітну плату у 8000 грн, що не відрізняється від прожиткового мінімуму у 2024 року. Про це пише УНН з посиланням на проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Деталі

З 1 січня 2025 року в Україні прожитковий мінімум становитиме 2920 гривень на одну особу на місяць. Для різних соціальних і демографічних груп встановлено такі показники:

  • Діти до 6 років — 2563 грн.
  • Діти від 6 до 18 років — 3196 грн.
  • Працездатні особи — 3028 грн.

Для суддів і працівників державних органів, митниці, податкової та прокуратури базовий розмір посадового окладу визначатиметься сумою 2102 грн.

Особи, які втратили працездатність — 2361 грн, а для тих, хто проживає на радіоактивно забруднених територіях, — 1600 грн. 

Також не зміниться і мінімальна заробітна плата, вона так і залишиться на рівні 8 000 грн.

Держбюджет на 2025 рік: куди та як витрачатимуться кошти14.09.24, 16:41 • 233176 переглядiв

Крім того, мінімальна зарплата, яка застосовується для обчислення виплат за рішеннями суду, буде визначатися на основі прожиткового мінімуму, зазначеного в законі, і складатиме 2102 гривні.

Нагадаємо 

Очільниця Мінсоцполітики повідомила про плани замінити прожитковий мінімум індивідуальною соціальною виплатою. Нова система враховуватиме склад сім'ї та надаватиметься для догляду при втраті працездатності та підтримки осіб, які зіткнулися з бідністю.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка

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