Проєкт Держбюджету-2025: курс - 45 грн/долар, інфляція - 9,5%, ВВП - 2,7%

У проєкт Держбюджету-2025 заклали курс гривні - 45 грн/долар, а інфляцію на рівні 9,5%. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Курс гривні, який закладений в Бюджеті на наступний рік, 45 грн/долар. Інфляція на наступний рік закладається +9,5%. Зростання ВВП очікується в наступному році менше ніж в цьому, лише +2,7%