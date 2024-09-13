Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

В проект Госбюджета-2025 заложили курс гривны - 45 грн/доллар, а инфляцию на уровне 9,5%. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Курс гривны, который заложен в Бюджете на следующий год, 45 грн/доллар. Инфляция на следующий год закладывается +9,5%. Рост ВВП ожидается в следующем году меньше чем в этом, только +2,7% - сообщил Железняк.

Кроме того, нардеп обнародовал экономические показатели, указанные в статье о проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год:

1. Доходы общего фонда (без официальных трансфертов и грантов): 2007,4 млрд грн.

2. Расходы общего фонда: 3643,6 млрд грн.

3. Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны: 2223 млрд грн (26,3% от ВВП).

4. Поддержка социально незащищенных граждан: 419,2 млрд грн.

- Пенсионный фонд: 237,9 млрд грн.

- Помощь малообеспеченным семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах: 127,9 млрд грн.

- Выплата льгот и субсидий: 42,3 млрд грн.

5. Здравоохранение: 210,7 млрд грн.

6. Образование: 169,3 млрд грн.

7. Культура и информационное пространство: 9,6 млрд грн.

8. Цифровая трансформация: 4,0 млрд грн.

9. Научные исследования: 14,0 млрд грн.

10. Фонд развития предпринимательства: 18 млрд грн (льготные кредиты по программе "5-7-9%").

11. Гранты для бизнеса: 1,4 млрд грн.

12. Поддержка регионов: 12,2 млрд грн (субвенция на компенсацию разницы в тарифах).

13. Обеспечение жильем граждан: 9,4 млрд грн.

14. Гуманитарное разминирование земель: 1 млрд грн.

15. Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации: 1,75 млрд грн.

16. Дотация местным бюджетам: 51,2 млрд грн.

17. Резервный фонд: 43,9 млрд грн.

18. Внешние заимствования: 1658,4 млрд грн.

19. Внутренние заимствования: 579,2 млрд грн.

20. Дефицит госбюджета: 19,4% от ВВП.

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