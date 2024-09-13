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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 17:40  •  6006 просмотра

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Кабмин одобрил проект госбюджета на 2025 год с доходами 2 трлн грн и расходами 3,6 трлн грн. Приоритетом является оборона, на которую выделят не менее 2,22 трлн грн, а также социальная защита и поддержка регионов.

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Расходы на оборону вырастут как минимум до 2,22 трлн грн. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год! Несмотря на все вызовы и неопределенность, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны подаем вовремя 

- сообщил Шмыгаль.

Детали

По словам премьера, доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн. 

«Приоритет этого бюджета очень четкий - это оборона и безопасность нашей страны. Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели.

Расходы на оборону вырастут как минимум до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны.

Второй приоритет - это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд грн выделяем на социальную защиту. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем, кто в этом нуждается. 211 млрд грн будет направлено на здравоохранение и почти 170 млрд грн на образование.

Третий приоритет - поддержка регионов и бизнеса. Продолжим помогать местным бюджетам за счет дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа еОселя», - сообщил Шмыгаль.

По его словам, новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики.

«Главный финансовый документ страны на 2025-й год направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила. Спасибо всем, кто борется ради этого», - резюмировал Шмыгаль.

Комітет ВР схвалив до другого читання законопроєкт щодо збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн13 сентября 2024, 15:50 • 15162 просмотра

Антонина Туманова

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