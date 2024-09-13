Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

Комитет ВР по вопросам бюджета одобрил ко второму чтению законопроект #11417 об увеличении расходов на оборону на 500 миллиардов гривен. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Бюджетный Комитет одобрил ко второму чтению законопроект #11417 об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн. ЗА - 26 - рассказал нардеп

По его словам, документ сокращение расходов на 137 млрд. Из них 115 млрд экономия на долге и 22 млрд другое.

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В то же время нардеп пожаловался, что Комитет не отменил «наиболее лишние расходы».

Почему-то правки по сокращению расходов на Марафон, канал Раду и даже «кэшбек» не набрали поддержку - подытоживает Железняк.

Напомним,

Верховная Рада 3 сентября приняла за основу законопроект об увеличении госбюджета на 500 млрд грн в 2024 году. Проект предусматривает увеличение расходов на 500,3 млрд грн, из которых 495,3 млрд грн - для сектора безопасности и обороны.