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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

Комитет ВР одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 15:50  •  3394 просмотра

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Бюджетный комитет ВР поддержал законопроект об увеличении оборонных расходов на 500 млрд грн. Документ предусматривает сокращение других расходов на 137 млрд грн, из которых 115 млрд - экономия на долге.

Комитет ВР по вопросам бюджета одобрил ко второму чтению законопроект #11417 об увеличении расходов на оборону на 500 миллиардов гривен. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Бюджетный Комитет одобрил ко второму чтению законопроект #11417 об увеличении расходов на оборону на 500 млрд грн. ЗА - 26

- рассказал нардеп 

По его словам, документ сокращение расходов на 137 млрд. Из них 115 млрд экономия на долге и 22 млрд другое.

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В то же время нардеп пожаловался, что Комитет не отменил «наиболее лишние расходы».

Почему-то правки по сокращению расходов на Марафон, канал Раду и даже «кэшбек» не набрали поддержку

- подытоживает Железняк. 

Напомним,

Верховная Рада 3 сентября приняла за основу законопроект об увеличении госбюджета на 500 млрд грн в 2024 году. Проект предусматривает увеличение расходов на 500,3 млрд грн, из которых 495,3 млрд грн - для сектора безопасности и обороны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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