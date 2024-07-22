Министр финансов Сергей Марченко заявил, что потребности страны иногда не совпадают с ее возможностями, поэтому необходимо привлечь 500 млрд грн на расходы для обороны, часть этих средств перекроют путем дополнительных источников дохода, а именно повышение налогов. Об этом он заявил в эфире телемарафона, пишет УНН.

Нет никакого "латания дыр" в бюджете. В нашей стране война и наши потребности иногда не соразмерны с нашими возможностями. За последние полгода мы финансируем на высоком уровне все потребности Минобороны, но у нас были недостаточные поставки оружия, и поэтому было принято решение увеличить расходы сектора обороны. Это привело к тому, что у нас есть необходимость закрыть второе полугодие и мы вынуждены обратиться в Верховную Раду с тем, чтобы увеличить расходы сектора обороны на 500 млрд гривен - говорит Марченко.

По его словам, такое решение обусловлено активностью боевых действий и отсутствием поставок оружия нашими партнерами.

У нас в первую очередь есть: перевыполнение доходов бюджета - 76 млрд, сокращение расходов - 66 млрд, дополнительные заимствования на внутреннем рынке - 220 млрд, а остальное мы планируем перекрывать за счет дополнительных источников дохода, а именно повышение налогов - сказал Марченко.

Напомним

Кабинет министров утвердил законопроект об увеличении расходов Государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн, преимущественно на оборону, а также изменения по повышению налогов, от чего ожидается 140 млрд грн.