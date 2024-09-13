Комітет ВР схвалив до другого читання законопроєкт щодо збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн
Київ • УНН
Бюджетний комітет ВР підтримав законопроєкт про збільшення оборонних видатків на 500 млрд грн. Документ передбачає скорочення інших витрат на 137 млрд грн, з яких 115 млрд - економія на боргу.
Комітет ВР з питань бюджету схвалив до другого читання законопроєкт #11417 про збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів гривень. Про це заявив народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.
Деталі
Бюджетний Комітет схвалив до другого читання законопроєкт #11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн. ЗА - 26
За його словами, документ скорочення видатків на 137 млрд. З них 115 млрд економія на борзі та 22 млрд інше.
Марченко розповів, де візьмуть 500 млрд грн для видатків на оборону: 140 млрд перекриє збільшення податків22.07.24, 16:42 • 21835 переглядiв
Водночас нардеп поскаржився, що Комітет не скасував "найбільш зайві видатки".
Чомусь правки по скороченню видатків на Марафон, канал Раду та навіть "кешбек" не набрали підтримку
Нагадаємо
Верховна Рада 3 вересня ухвалила за основу законопроєкт про збільшення держбюджету на 500 млрд грн у 2024 році. Проєкт передбачає збільшення видатків на 500,3 млрд грн, з яких 495,3 млрд грн - для сектору безпеки і оборони.