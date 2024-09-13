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Комітет ВР схвалив до другого читання законопроєкт щодо збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн

Комітет ВР схвалив до другого читання законопроєкт щодо збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн

Київ • УНН

 • 54196 перегляди

Бюджетний комітет ВР підтримав законопроєкт про збільшення оборонних видатків на 500 млрд грн. Документ передбачає скорочення інших витрат на 137 млрд грн, з яких 115 млрд - економія на боргу.

Комітет ВР з питань бюджету схвалив до другого читання законопроєкт #11417 про збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів гривень. Про це заявив народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

Бюджетний Комітет схвалив до другого читання законопроєкт #11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн. ЗА - 26

- розповів нардеп. 

За його словами, документ скорочення видатків на 137 млрд. З них 115 млрд економія на борзі та 22 млрд інше.

Марченко розповів, де візьмуть 500 млрд грн для видатків на оборону: 140 млрд перекриє збільшення податків22.07.24, 16:42 • 21835 переглядiв

Водночас нардеп поскаржився, що Комітет не скасував "найбільш зайві видатки".

Чомусь правки по скороченню видатків на Марафон, канал Раду та навіть "кешбек" не набрали підтримку

- підсумовує Железняк. 

Нагадаємо

Верховна Рада 3 вересня ухвалила за основу законопроєкт про збільшення держбюджету на 500 млрд грн у 2024 році. Проєкт передбачає збільшення видатків на 500,3 млрд грн, з яких 495,3 млрд грн - для сектору безпеки і оборони.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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