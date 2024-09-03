Збільшення держбюджету на 500 млрд гривень: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про збільшення держбюджету на 500 млрд грн у 2024 році. Проєкт передбачає збільшення видатків на 500,3 млрд грн, з яких 495,3 млрд грн - для сектору безпеки і оборони.
Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт, який передбачає збільшення у 2024 році державного бюджету на 500 млрд гривень.
Про це пише УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11417.
Деталі
Рада прийняла тільки в першому читанні законопроект №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд гривень. За основу - 301
Він зазначив, що закон наразі знаходиться в тому вигляді, в якому був поданий урядом, але до другого читання його будуть міняти згідно тим рекомендаціям, які дав комітет.
Як вказується в пояснювальній записці до проєкту закону, ним пропонується скоригувати видаткову частину загального фонду державного бюджету на 434 млрд 603,5 млн гривень, в тому числі збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500 млрд 311,9 млн гривень (з них для сектору безпеки і оборони на 495 311,9 млн грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65 млн 708,4 тис. гривень.
Нагадаємо
У серпні бюджет України отримав 386,2 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.