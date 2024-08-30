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У серпні до держбюджету України надійшло 386,2 мільярда гривень

У серпні до держбюджету України надійшло 386,2 мільярда гривень

Київ • УНН

 • 47049 перегляди

У серпні бюджет України отримав 386,2 млрд грн податків та зборів. Додатково надійшло 228,1 млрд грн міжнародної допомоги, зокрема 160,4 млрд грн від США та 67,7 млрд грн від ЄС.

У серпні бюджет України отримав 386,2 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.. Про це заявили у Міністерстві фінансів України, передає УНН.

Деталі

За підсумками серпня надходження платежів від Державної податкової служби становили 100,8 млрд грн, у тому числі:

  • 42,2 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 21,3 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 33,5 млрд, відшкодовано – 12,2 млрд грн);
  • 17,0 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 12,7 млрд грн – акцизний податок;  
  • 4,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,1 млрд гривень.

Бюджет України має нестачу у 500 млрд гривень, особливий дефіцит коштів для армії – Мінфін30.07.24, 13:05 • 18291 перегляд

Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів), зокрема 160,4 млрд грн – від США в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) та 67,7 млрд грн – допомога від Європейського Союзу, кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками серпня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 443,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 38,0 млрд грн (станом на 29 серпня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування

- підсумували у Мінфіні. 

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив заявив дефіцит бюджету в 35 млрд доларів на 2025 рік. Уряд знає, де знайти 20 млрд, але 15 млрд залишаються непокритими, можливо використають конфісковані російські активи.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка

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