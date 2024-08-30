У серпні до держбюджету України надійшло 386,2 мільярда гривень
Київ • УНН
У серпні бюджет України отримав 386,2 млрд грн податків та зборів. Додатково надійшло 228,1 млрд грн міжнародної допомоги, зокрема 160,4 млрд грн від США та 67,7 млрд грн від ЄС.
У серпні бюджет України отримав 386,2 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.. Про це заявили у Міністерстві фінансів України, передає УНН.
Деталі
За підсумками серпня надходження платежів від Державної податкової служби становили 100,8 млрд грн, у тому числі:
- 42,2 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
- 21,3 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 33,5 млрд, відшкодовано – 12,2 млрд грн);
- 17,0 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 12,7 млрд грн – акцизний податок;
- 4,9 млрд грн – рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,1 млрд гривень.
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Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів), зокрема 160,4 млрд грн – від США в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) та 67,7 млрд грн – допомога від Європейського Союзу, кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.
В цілому, за оперативними даними, за підсумками серпня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 443,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 38,0 млрд грн (станом на 29 серпня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування
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