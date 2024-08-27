Дефіцит бюджету на наступний рік сягає 35 млрд доларів – Шмигаль

Загальний дефіцит бюджету у 2025 році складатиме 35 млрд доларів, але уряд знає, де знайти 20 млрд доларів, а решта 15 млрд доларів залишається непокритою.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Наступний рік, ми розраховуємо, що на наступний рік ми будемо мати 50 млрд доларів, від конфіскованих російських активів, які ми можемо використовувати на різні напрямки. Ми можемо використовувати їх для фінансування дефіциту бюджету, так і для Сил оборони

Він каже, що цього року загальний дефіцит "цивільного" бюджету складав 38 млрд доларів і він знає, де Уряд знавйже кошти до кінця цього року.

Бюджет наступного року, дуже схожий на бюджет цього року – це "бюджетні близнюки". Відповідно, загальна потреба, яку порахувало міністерство фінансів – 35 млрд доларів, але ми вже знаємо де взяти 20 млрд доларів

За його словами, 20 млрд доларів вдасться покрити за рахунок Ukraine Facility та допомоги від Міжнародного валютного фонду.

У нас лишається оці 15 млрд, поки що не покриті договорами з партнерами. Тому ми розуміємо, що доведеться шукати або у внутрішніх джерелах, або у конфіскованих з російських активів 50 млрд доларів, або доопрацювати наші кроки з партнерами, аби нас підтримали в цій сумі