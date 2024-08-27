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Дефіцит бюджету на наступний рік сягає 35 млрд доларів – Шмигаль

Дефіцит бюджету на наступний рік сягає 35 млрд доларів – Шмигаль

Київ • УНН

 • 22316 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про дефіцит бюджету в 35 млрд доларів на 2025 рік. Уряд знає, де знайти 20 млрд, але 15 млрд залишаються непокритими, можливо використають конфісковані російські активи.

Загальний дефіцит бюджету у 2025 році складатиме 35 млрд доларів, але уряд знає, де знайти 20 млрд доларів, а решта 15 млрд доларів залишається непокритою.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Наступний рік, ми розраховуємо, що на наступний рік ми будемо мати 50 млрд доларів, від конфіскованих російських активів, які ми можемо використовувати на різні напрямки. Ми можемо використовувати їх для фінансування дефіциту бюджету, так і для Сил оборони

- каже Шмигаль.

Він каже, що цього року загальний дефіцит "цивільного" бюджету складав 38 млрд доларів і він знає, де Уряд знавйже кошти до кінця цього року.

Бюджет наступного року, дуже схожий на бюджет цього року – це "бюджетні близнюки". Відповідно, загальна потреба, яку порахувало міністерство фінансів – 35 млрд доларів, але ми вже знаємо де взяти 20 млрд доларів

- розповідає прем’єр-міністр. 

За його словами, 20 млрд доларів вдасться покрити за рахунок Ukraine Facility та допомоги від Міжнародного валютного фонду.

У нас лишається оці 15 млрд, поки що не покриті договорами з партнерами. Тому ми розуміємо, що доведеться шукати або у внутрішніх джерелах, або у конфіскованих з російських активів 50 млрд доларів, або доопрацювати наші кроки з партнерами, аби нас підтримали в цій сумі

- заявив Шмигаль.

Нагадаємо

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що станом на кінець липня дефіцит бюджету України зріс, зазначивши що загальна потреба досягає 12 млрд доларів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика

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