Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

Общий дефицит бюджета в 2025 году будет составлять 35 млрд долларов, но правительство знает, где найти 20 млрд долларов, а остальные 15 млрд долларов остаются непокрытыми.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Следующий год, мы рассчитываем, что на следующий год мы будем иметь 50 млрд долларов, от конфискованных российских активов, которые мы можем использовать на разные направления. Мы можем использовать их для финансирования дефицита бюджета, так и для Сил обороны - говорит Шмыгаль.

Он говорит, что в этом году общий дефицит «гражданского» бюджета составлял 38 млрд долларов и он знает, где Правительство найдет средства до конца этого года.

Бюджет следующего года, очень похожий на бюджет этого года - это «бюджетные близнецы». Соответственно, общая потребность, которую посчитало министерство финансов - 35 млрд долларов, но мы уже знаем где взять 20 млрд долларов - рассказывает премьер-министр.

По его словам, 20 млрд долларов удастся покрыть за счет Ukraine Facility и помощи от Международного валютного фонда.

У нас остается эти 15 млрд, пока не покрытые договорами с партнерами. Поэтому мы понимаем, что придется искать или во внутренних источниках, или в конфискованных из российских активов 50 млрд долларов, или доработать наши шаги с партнерами, чтобы нас поддержали в этой сумме - заявил Шмыгаль.

Напомним,

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что по состоянию на конец июля дефицит бюджета Украины вырос, отметив что общая потребность достигает 12 млрд долларов.