Одесса и область возвращаются к графикам отключений — энергетики озвучили важную просьбу
Киев • УНН
Энергетики завершили сложные ремонтные работы, и регион возвращается к графикам отключений. Мощные приборы просят включать по очереди.
Энергетики провели сложные ремонты — Одесса и область возвращаются к графикам отключений, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Сети сейчас чрезвычайно уязвимы к перегрузкам. Поэтому у нас есть важная просьба: когда у вас появляется свет, не включайте все электроприборы одновременно
Энергетики призывают пользоваться бойлерами, стиральными машинами, обогревателями и другой мощной техникой по очереди.
Это поможет избежать новых аварий и сделать электроснабжение более стабильным
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