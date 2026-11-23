Энергетики провели сложные ремонты — Одесса и область возвращаются к графикам отключений, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Сети сейчас чрезвычайно уязвимы к перегрузкам. Поэтому у нас есть важная просьба: когда у вас появляется свет, не включайте все электроприборы одновременно — сообщили в компании.

Энергетики призывают пользоваться бойлерами, стиральными машинами, обогревателями и другой мощной техникой по очереди.

Это поможет избежать новых аварий и сделать электроснабжение более стабильным — резюмировали в компании.

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