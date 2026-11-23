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Польские пограничники не пропустили в страну восемь игроков "Шахтёра" и тренерский штаб клуба, когда они направлялись в Лондон на матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Фенербахче". В пресс-службе "Шахтёра" УНН подтвердили факт задержки, отметив, что игроки присоединились к команде немного позже и уже вчера утром находились в расположении клуба.

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Турецкий журналист Бурхан Джан Терзи сообщил в X, что в воскресенье, 22 ноября, "Шахтёр" отправился в Лондон через Польшу на матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Фенербахче", однако польская полиция не разрешила проезд трём автомобилям, в которых находились главный тренер Арда Туран, технический штаб и 8 игроков, сославшись на сбой в своих системах.

"После 3 часов ожидания тренер Арда и технический штаб смогли въехать в Польшу, но футболистам проезд не разрешили. 8 игроков не смогли вылететь в Лондон вместе с командным самолётом. Поскольку разрешение на пересечение границы им предоставили только на рассвете, они были вынуждены переночевать в Польше. Сегодня они прибудут в Лондон отдельно от команды. Тренер Арда был вынужден изменить весь план тренировок и сборов с учётом этих обстоятельств", — написал журналист.

В пресс-службе "Шахтёра" журналисту УНН подтвердили факт задержки на польской границе.

Группа наших футболистов задержалась на границе из-за дополнительной проверки польских пограничников. Это заняло больше времени, чем мы ожидали, поэтому команда отправилась в Лондон без них. Игроки присоединились к команде немного позже и уже вчера утром находились в расположении клуба. Тренер и его штаб были в самолёте — сообщили в «Шахтёре».

Кроме того, пресс-служба футбольного клуба показала подготовку к матчу против "Фенербахче", на которой присутствовал главный тренер Арда Туран.

Как сообщал УНН, матчи 5-го тура Лиги чемпионов состоятся 24–25 ноября. В частности, "Шахтёр" встретится с турецким "Фенербахче" в среду, 25 ноября. Стартовый свисток в Лондоне прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После 4 туров "Шахтёр" с четырьмя очками занимает 21-е место в таблице, которое всё ещё даёт возможность выйти в плей-офф турнира. "Горняки" одержали одну победу над греческим "АЕКом", сыграли вничью с "ПСВ", а в третьем туре в большинстве уступили миланскому "Интеру", а в четвёртом туре с минимальным счётом уступили португальскому "Спортингу".

"Шахтёр" - "Фенербахче", "Арсенал" - "Боруссия" - анонс 5-го тура ЛЧ