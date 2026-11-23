россия не прекращает атаки на энергетику Украины, за неделю нанеся 100 ударов. По состоянию на утро 23 ноября обесточены потребители в 7 областях, наиболее сложная ситуация — в Одесской и Днепропетровской областях. Аварийные отключения — в Харьковской области, в Днепропетровской области — сетевые ограничения. Об этом УНН пишет со ссылкой на Минэнерго.

Вражеские атаки на энергетику за неделю

"Враг продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Только в течение прошлой недели россия 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Всего за этот период зафиксировано 224 инцидента, которые привели к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры", — сообщили в Минэнерго.

В каких областях отключения и где сложнее всего

"В результате обстрелов энергетической инфраструктуры и боевых действий по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях", — говорится в сообщении.

"Сложной остается ситуация в Одесской и Днепропетровской областях. Враг нанес масштабные разрушения энергетическим объектам, обеспечивающим электроснабжение регионов", — отметили в Минэнерго.

Благодаря работе энергетиков, как указано, удалось запитать объекты критической инфраструктуры.

"В Днепропетровской области для предотвращения аварий из-за перегрузки оборудования применяются сетевые ограничения. В настоящее время в регионах постепенно восстанавливают электроснабжение потребителей. После восстановления электроснабжения возможны временные скачки напряжения, его снижение или аварийные отключения. Просим не оставлять мощные электроприборы включенными в розетки, чтобы уберечь их от повреждения", — отметили в министерстве.

Ремонтные бригады, как отмечается, работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших регионах. В то же время враг снова и снова атакует уже восстановленные объекты, а постоянные воздушные тревоги существенно замедляют ремонтные работы, сообщили в Минэнерго.

"В минувшие сутки в Днепропетровской области враг атаковал объект газовой инфраструктуры. В результате удара пострадали трое работников. Двое получили контузии, еще один — тяжелые ранения; его доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Где аварийные отключения и действуют графики

"Из-за повреждения оборудования в результате предыдущих вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.

"В течение 23 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Из-за постоянных атак России ситуация с электроснабжением может быстро меняться", — подчеркнули в Минэнерго.

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