россия за неделю нанесла 100 ударов по энергетике Украины - где отключения
Киев • УНН
Обесточивания зафиксировали в семи областях, самая сложная ситуация — в Одесской и Днепропетровской областях. В Харьковской области действуют аварийные отключения.
россия не прекращает атаки на энергетику Украины, за неделю нанеся 100 ударов. По состоянию на утро 23 ноября обесточены потребители в 7 областях, наиболее сложная ситуация — в Одесской и Днепропетровской областях. Аварийные отключения — в Харьковской области, в Днепропетровской области — сетевые ограничения. Об этом УНН пишет со ссылкой на Минэнерго.
Вражеские атаки на энергетику за неделю
"Враг продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Только в течение прошлой недели россия 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Всего за этот период зафиксировано 224 инцидента, которые привели к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры", — сообщили в Минэнерго.
В каких областях отключения и где сложнее всего
"В результате обстрелов энергетической инфраструктуры и боевых действий по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях", — говорится в сообщении.
"Сложной остается ситуация в Одесской и Днепропетровской областях. Враг нанес масштабные разрушения энергетическим объектам, обеспечивающим электроснабжение регионов", — отметили в Минэнерго.
Благодаря работе энергетиков, как указано, удалось запитать объекты критической инфраструктуры.
"В Днепропетровской области для предотвращения аварий из-за перегрузки оборудования применяются сетевые ограничения. В настоящее время в регионах постепенно восстанавливают электроснабжение потребителей. После восстановления электроснабжения возможны временные скачки напряжения, его снижение или аварийные отключения. Просим не оставлять мощные электроприборы включенными в розетки, чтобы уберечь их от повреждения", — отметили в министерстве.
Ремонтные бригады, как отмечается, работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших регионах. В то же время враг снова и снова атакует уже восстановленные объекты, а постоянные воздушные тревоги существенно замедляют ремонтные работы, сообщили в Минэнерго.
"В минувшие сутки в Днепропетровской области враг атаковал объект газовой инфраструктуры. В результате удара пострадали трое работников. Двое получили контузии, еще один — тяжелые ранения; его доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Где аварийные отключения и действуют графики
"Из-за повреждения оборудования в результате предыдущих вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.
"В течение 23 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Из-за постоянных атак России ситуация с электроснабжением может быстро меняться", — подчеркнули в Минэнерго.
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