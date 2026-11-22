Появились новые детали атак на боевые корабли и суда теневого флота РФ у берегов Ливии
Киев • УНН
В порту Бенгази морские дроны атаковали российский военный корабль и мальтийское судно, ранив 10 человек. Масштаб повреждений не подтверждён.
В ливийском порту Бенгази в результате атак морских беспилотников на российские корабли ранения получили 10 человек, среди которых есть граждане России и Ливии, а также появились новые подробности о судах, попавших под удары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливийских военных, пишет УНН.
Детали
По информации агентства, одна из атак была направлена против российского военного корабля в порту Бенгази. Другой целью стало коммерческое судно под флагом Мальты, членов экипажа которого удалось спасти.
Ранее OSINT-аналитики сообщали о возможном затоплении российского корвета «Меркурий». На распространённых спутниковых снимках, по их оценкам, видны последствия поражения корабля, вошедшего в состав Черноморского флота РФ в 2023 году.
Что известно о других атакованных российских судах
По предположениям OSINT-аналитиков, под удар также мог попасть грузовой корабль ASCALON, который связывают с перевозкой российской военной техники. Однако Reuters сообщает о судне под мальтийским флагом, поэтому личность второго атакованного корабля окончательно не установлена.
По данным мониторинговых ресурсов, 15–16 октября ASCALON вместе с судами LADY D и ANASTASIIA загружал военную технику на базе в Калининградской области. Среди грузов называли боевые машины пехоты, бронеавтомобили MRAP и транспорт для перевозки личного состава.
В конце октября эти суда покинули Балтийск и в ноябре направились в Средиземное море. Согласно предварительным сообщениям, ASCALON мог быть поражён, тогда как атака на ANASTASIIA не достигла цели.
Ливийские военные также сообщили о перехвате более 20 безэкипажных катеров вблизи Бенгази вечером 22 ноября. Вместе с тем окончательные масштабы повреждений российских кораблей и причастность конкретной стороны к атакам остаются не подтверждёнными независимыми источниками.
Другим судном, атакованным у берегов Ливии, могло стать российское сухогрузное судно ASCALON, находящееся под санкциями22.11.26, 20:21 • 17928 просмотров