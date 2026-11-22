В ливийском порту Бенгази в результате атак морских беспилотников на российские корабли ранения получили 10 человек, среди которых есть граждане России и Ливии, а также появились новые подробности о судах, попавших под удары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливийских военных, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, одна из атак была направлена против российского военного корабля в порту Бенгази. Другой целью стало коммерческое судно под флагом Мальты, членов экипажа которого удалось спасти.

Ранее OSINT-аналитики сообщали о возможном затоплении российского корвета «Меркурий». На распространённых спутниковых снимках, по их оценкам, видны последствия поражения корабля, вошедшего в состав Черноморского флота РФ в 2023 году.

Что известно о других атакованных российских судах

По предположениям OSINT-аналитиков, под удар также мог попасть грузовой корабль ASCALON, который связывают с перевозкой российской военной техники. Однако Reuters сообщает о судне под мальтийским флагом, поэтому личность второго атакованного корабля окончательно не установлена.

По данным мониторинговых ресурсов, 15–16 октября ASCALON вместе с судами LADY D и ANASTASIIA загружал военную технику на базе в Калининградской области. Среди грузов называли боевые машины пехоты, бронеавтомобили MRAP и транспорт для перевозки личного состава.

В конце октября эти суда покинули Балтийск и в ноябре направились в Средиземное море. Согласно предварительным сообщениям, ASCALON мог быть поражён, тогда как атака на ANASTASIIA не достигла цели.

Ливийские военные также сообщили о перехвате более 20 безэкипажных катеров вблизи Бенгази вечером 22 ноября. Вместе с тем окончательные масштабы повреждений российских кораблей и причастность конкретной стороны к атакам остаются не подтверждёнными независимыми источниками.

Другим судном, атакованным у берегов Ливии, могло стать российское сухогрузное судно ASCALON, находящееся под санкциями