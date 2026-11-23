Курс валют на 23 ноября: доллар и евро продолжают пике
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 44,9293 грн, евро — 49,2763 грн. Курсы снизились на 12 и 25 копеек соответственно.
По состоянию на понедельник, 23 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,93 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 45,05 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,28. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,9293 грн (-12 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,2763 грн (-25 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,0632 грн. (-18 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,88–45,49 грн, евро — по 49,35–50,12 грн, злотый — по 11,00–11,43 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,93–44,96 грн/долл. и 49,37–49,38 грн/евро.
Напомним
Украинские банки в III квартале 2026 года заработали 25,6 млрд грн чистой прибыли, что на 35,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время доля проблемных кредитов сократилась до самого низкого уровня за последние 17 лет.
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