Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назначил российского чиновника Алексея Ферапонтова своим заместителем и руководителем Департамента ядерной энергетики, несмотря на протесты Украины и ряда западных стран. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявления российских должностных лиц, пишет УНН.

Детали

Ферапонтов, который с 2008 года занимает должность заместителя руководителя российского Ростехнадзора, должен начать работу в МАГАТЭ в начале 2027 года. На новой должности он будет отвечать за международное сотрудничество и технологическую поддержку мирной атомной энергетики.

В российском представительстве при международных организациях в Вене отметили, что Департамент ядерной энергетики МАГАТЭ традиционно возглавляли представители СССР или России.

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Министерство иностранных дел Украины еще 17 ноября выразило протест против назначения Ферапонтова. В ведомстве подчеркнули, что он причастен к легитимизации российского захвата Запорожской атомной электростанции.

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С 2023 года Ферапонтов находится под украинскими санкциями из-за выдачи лицензий на эксплуатацию оккупированной ЗАЭС.

Киев также обратил внимание на возможный конфликт интересов, поскольку Гросси претендует на должность генерального секретаря ООН, а Россия имеет право вето в Совете Безопасности организации.

По словам российских дипломатов, против назначения выступали и отдельные западные члены Совета управляющих МАГАТЭ. Сам Гросси объяснил свое решение профессиональной компетентностью Ферапонтова в сфере ядерной безопасности.

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