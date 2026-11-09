Работник Запорожской АЭС погиб в результате атаки беспилотника — в МАГАТЭ заявили об угрозе ядерной безопасности

Сегодня в результате атаки беспилотника погиб работник Запорожской атомной электростанции. Кроме того, в результате удара беспилотника погиб работник расположенной неподалёку Запорожской тепловой электростанции. Об этом заявили в МАГАТЭ и подчеркнули нарушение фундаментальных принципов ядерной безопасности, передаёт УНН.

Детали

МАГАТЭ получило информацию о том, что сегодня в результате атаки беспилотника погиб работник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это очередной инцидент, затрагивающий персонал станции и создающий дополнительную угрозу ядерной безопасности и защищённости в условиях военного конфликта. Кроме того, сегодня в результате удара беспилотника погиб работник расположенной неподалёку Запорожской тепловой электростанции. Это произошло через несколько дней после того, как, по сообщениям, в результате атаки беспилотника погиб ещё один работник ЗАЭС.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси решительно осуждает эти смертоносные удары, подчёркивая, что они являются недопустимыми нападениями, нарушающими фундаментальные принципы ядерной безопасности. Генеральный директор Гросси заявил, что любые подобные атаки на работников атомных электростанций должны быть немедленно прекращены. Он также добавил, что весь персонал АЭС должен иметь возможность выполнять свою важную работу без излишнего стресса или страха.

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