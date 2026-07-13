россия превратила Запорожскую АЭС в военную базу - ГУР
Киев • УНН
На территории ЗАЭС оккупанты разместили военную технику в машинных залах и склады вооружений в подвалах. Эксперты МАГАТЭ не имеют полного доступа к энергоблокам из-за ограниченных проверок.
Россия превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в военную базу. На территории станции оккупанты разместили военную технику, склады вооружений и пункты управления беспилотниками. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
Детали
На территории Запорожской атомной электростанции, где все шесть реакторов находятся в состоянии "холодной остановки", российские военные разместили технику в машинных залах энергоблоков №1, №2, №5 и №6.
" В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики оборудовали склады вооружений, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями", – говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты разворачивают на ЗАЭС пункты управления дронами-камикадзе типа "гербера-сикер" и "герань-сикер". К этому процессу, по имеющимся данным, привлекают работников из специальной экономической зоны "алабуга", в том числе несовершеннолетних студентов.
"Отдельные технические помещения станции, расположенные вблизи береговой линии бывшего Каховского водохранилища, оккупанты заминировали. Охрану захваченной ЗАЭС обеспечивает контингент росгвардии численностью 1,5 тысячи оккупантов. Эксперты МАГАТЭ не имеют полного доступа к энергоблокам и специальным техническим помещениям станции. Проверки проводятся по заранее согласованным плану и маршруту, что существенно затрудняет или делает невозможной объективную оценку ситуации на ЗАЭС", – говорится в сообщении.
Серьезным риском для безопасности станции остается и электроснабжение. До начала оккупации ЗАЭС имела десять линий внешнего питания, однако сейчас работает лишь одна линия электропередачи. 3 июля 2026 года на станции произошел очередной блэкаут - 21-й за время полномасштабного вторжения.
" Также российские оккупанты не обеспечивают необходимый уровень воды в пруду-охладителе. По состоянию на июль 2026 года он составляет 12,86 метра при минимально необходимых 15 метрах. Из 57 специальных глубинных скважин, которые являются важной составляющей системы охлаждения, необходимыми насосами большой мощности оборудованы лишь 11. Дефицит воды для нужд внутренней площадки ЗАЭС в настоящее время компенсируют подпиткой из сбросного канала Запорожской ТЭС. Такая ситуация угрожает нормальному функционированию систем охлаждения реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива", – говорится в сообщении.
Напомним
Из-за атаки на подстанцию ЗАЭС в девятнадцатый раз осталась без внешнего питания. Станция работает на дизель-генераторах для охлаждения шести реакторов.