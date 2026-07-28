Шесть командиров росгвардии получили приговоры за обстрел Запорожской АЭС - Генпрокурор
Киев • УНН
Суд признал шестерых командиров росгвардии виновными в обстреле Запорожской АЭС в марте 2022 года. Каждый приговорен к 12 годам лишения свободы.
Шесть командиров росгвардии получили приговоры за обстрел Запорожской АЭС, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
За обстрел Запорожской АЭС вынесены приговоры шести командирам росгвардии
По данным Генпрокурора, в ночь с 3 на 4 марта 2022 года российские войска осуществили штурм Запорожской атомной электростанции – крупнейшей АЭС Европы. Под прикрытием танков и тяжелой бронетехники оккупанты в течение нескольких часов обстреливали территорию станции, в том числе в направлении ядерных реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива, указал он.
"Несмотря на предупреждения о риске техногенной катастрофы, обстрелы не прекращались. На территории станции возник пожар, были повреждены критически важные сети и коммуникации. Российские военные не допускали спасателей к ликвидации пожара, а работники ЗАЭС оставались заблокированными на своих рабочих местах", - продолжил Генпрокурор.
"Эксперты подтвердили: действия оккупантов могли привести к разрушению защитных барьеров реакторов и масштабному выбросу радиоактивных веществ. Последствия такого сценария могли затронуть не только Украину, но и другие государства Европы", - подчеркнул Кравченко.
Суд установил, что штурмом руководили двое генерал-майоров и четверо командиров батальонных тактических групп росгвардии. Они координировали действия подразделений и обеспечивали применение оружия во время захвата станции. При публичном обвинении прокуроров Запорожской областной прокуратуры суд признал всех шестерых виновными в нарушении законов и обычаев войны. Каждый приговорен к 12 годам лишения свободы
По его словам, приговор вынесен в порядке специального судебного разбирательства.
"Обстрел Запорожской АЭС стал одним из самых опасных эпизодов этой войны. Это была сознательная атака на объект, авария на котором могла вызвать масштабную радиационную катастрофу. Даже спустя годы ответственность за такие преступления неизбежна. Каждый, кто отдавал приказы, руководил обстрелами или сознательно создавал угрозу ядерной безопасности, должен ответить перед судом. Это принципиальная позиция, от которой мы не отступим. Работаем дальше" - подчеркнул Кравченко.
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