Шесть командиров росгвардии получили приговоры за обстрел Запорожской АЭС - Генпрокурор

Шесть командиров росгвардии получили приговоры за обстрел Запорожской АЭС, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

По данным Генпрокурора, в ночь с 3 на 4 марта 2022 года российские войска осуществили штурм Запорожской атомной электростанции – крупнейшей АЭС Европы. Под прикрытием танков и тяжелой бронетехники оккупанты в течение нескольких часов обстреливали территорию станции, в том числе в направлении ядерных реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива, указал он.

"Несмотря на предупреждения о риске техногенной катастрофы, обстрелы не прекращались. На территории станции возник пожар, были повреждены критически важные сети и коммуникации. Российские военные не допускали спасателей к ликвидации пожара, а работники ЗАЭС оставались заблокированными на своих рабочих местах", - продолжил Генпрокурор.

"Эксперты подтвердили: действия оккупантов могли привести к разрушению защитных барьеров реакторов и масштабному выбросу радиоактивных веществ. Последствия такого сценария могли затронуть не только Украину, но и другие государства Европы", - подчеркнул Кравченко.

Суд установил, что штурмом руководили двое генерал-майоров и четверо командиров батальонных тактических групп росгвардии. Они координировали действия подразделений и обеспечивали применение оружия во время захвата станции. При публичном обвинении прокуроров Запорожской областной прокуратуры суд признал всех шестерых виновными в нарушении законов и обычаев войны. Каждый приговорен к 12 годам лишения свободы