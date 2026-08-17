В Польше напали на двоих украинских детей из-за украинского языка, нападавших разыскивают - консульство

В Польше напали ещё на двух украинцев — несовершеннолетних — из-за того, что они общались между собой на украинском языке, сообщили в Генеральном консульстве Украины в Гданьске, указав, что полиция уже разыскивает нападавших, пишет УНН.

К сожалению, мы вновь вынуждены констатировать крайне недопустимый инцидент, произошедший с несовершеннолетними детьми 14 августа текущего года в парке возле железнодорожного вокзала города Быдгощ. Двое несовершеннолетних украинцев, 14-летняя девочка и 12-летний мальчик, являющиеся братом и сестрой, подверглись агрессии со стороны взрослых лишь из-за того, что общались между собой на украинском языке — сообщили в консульстве.

​Как отмечается, "нападавшие (мужчина и женщина с маленькой собачкой) прибегли не только к нецензурной брани и угрозам расправой на почве национальной нетерпимости, но и к физическому насилию. Они вывернули руку ребёнку, сломали игрушечный дрон и бросили обломки в мальчика, причинив ему царапины".

​Генеральное консульство Украины в Гданьске, как сообщается, оперативно отреагировало на происшествие и держит дело на особом контроле.

Консулы находятся на постоянной связи с матерью пострадавших, ей оказана вся необходимая консульско-правовая поддержка. Заявление по факту нападения подано, и в настоящее время полиция уже разыскивает нападавших. Самое главное: физическому здоровью детей сейчас ничего не угрожает, однако они пережили сильный эмоциональный стресс — отметили в консульстве.

В дипломатическом учреждении указали: "Если вы стали свидетелями этого инцидента, произошедшего в парке возле вокзала, или располагаете какой-либо информацией о лицах, совершивших его, убедительно просим незамедлительно обратиться в полицию! Ваши показания крайне важны для того, чтобы правонарушители были найдены и понесли справедливое наказание".

"​Мы решительно осуждаем любые проявления ксенофобии. Вопрос противодействия нетерпимости и обеспечения безопасности украинцев является одним из ключевых во время запланированной в ближайшие дни в Консульстве встречи с руководством Поморского воеводства, мэрами городов и комендантами полиции. Мы не оставим этот случай без надлежащего правового реагирования", — говорится в заявлении.

В Польше напали еще на трех украинцев, полиция расследует инцидент - СМИ