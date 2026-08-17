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У Польщі напали на двох українських дітей через українську мову, нападників шукають - консульство

Київ • УНН

 • 1754 перегляди

У Бидгощі 14 серпня двоє неповнолітніх українців зазнали агресії від дорослих через спілкування українською. Поліція розшукує нападників, консульство тримає справу на контролі.

У Польщі напали на двох українських дітей через українську мову, нападників шукають - консульство

У Польщі напали ще на двох українців - неповнолітніх - через те, що вони спілкувалися між собою українською мовою, повідомили у Генеральному консульстві України в Гданську, вказавши, що поліція вже розшукує нападників, пише УНН.

На жаль, вкотре змушені констатувати вкрай неприпустимий інцидент, що стався з неповнолітніми дітьми 14 серпня ц.р. у парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ. Двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які є братом та сестрою, зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською мовою

- повідомили у консульстві.

​Як зазначається, "нападники (чоловік і жінка з маленькою собачкою) вдалися не лише до нецензурної лайки та погроз розправою на ґрунті національної нетерпимості, але й до фізичного насилля. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин".

​Генеральне консульство України в Гданську, як повідомляється, оперативно відреагувало на подію та тримає справу на особливому контролі.

Консули перебувають на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих, їй надано всю необхідну консульсько-правову підтримку. Заяву за фактом нападу подано, і наразі поліція вже розшукує нападників. Найголовніше: фізичному здоров'ю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони перенесли сильний емоційний стрес

- зазначили у консульстві.

У дипустанові вказали: "Якщо ви стали свідками цього інциденту, який стався у парку біля вокзалу, або маєте будь-яку інформацію про осіб, які його скоїли, переконливо просимо невідкладно звернутися до поліції! Ваші свідчення є вкрай важливими для того, щоб правопорушники були знайдені та понесли справедливе покарання".

"​Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості та забезпечення безпеки українців є одним із ключових під час запланованої найближчими днями в Консульстві зустрічі з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції. Ми не залишимо цей випадок без належного правового реагування", - ідеться у заяві.

У Польщі напали ще на трьох українців, поліція розслідує інцидент - ЗМІ02.08.26, 19:30 • 12965 переглядiв

Юлія Шрамко

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