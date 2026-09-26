Після розмови з лавровим глава МЗС Німеччини зателефонував Сибізі та розповів про результати переговорів

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після переговорів із главою МЗС росії сергієм лавровим на полях Генасамблеї ООН провів телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою. Німецький міністр поінформував Київ про результати контакту з російською стороною, повідомляє МЗС України, пише УНН.

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Мій німецький колега поінформував мене про результати своєї розмови з міністром закордонних справ росії під час Генеральної Асамблеї ООН – повідомив Сибіга.

За його словами, під час переговорів із лавровим Вадефуль доніс до російської сторони спільну позицію України та Німеччини щодо необхідності припинення війни та попередив москву про неприпустимість подальших ворожих дій проти Європи.

Україна та Німеччина обговорили наступні кроки

Я вдячний міністру Вадефулю за донесення російській стороні наших спільних твердих позицій: вимоги до москви припинити війну, підтвердження непохитної підтримки України та застереження щодо подальших ворожих дій проти Європи – наголосив глава МЗС України.

Сибіга та Вадефуль також обговорили подальші спільні кроки для просування мирних зусиль і досягнення припинення вогню. Окремо йшлося про посилення тиску на росію та зміцнення стійкості України напередодні зими.

Глава українського МЗС також подякував Німеччині за підтримку України.

Глави МЗС Німеччини та рф вперше з 2022 року провели двосторонню зустріч