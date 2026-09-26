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Україна вперше застосувала бойових роботів проти російської армії на Донбасі

Київ • УНН

 • 7404 перегляди

ЗСУ доставили наземні роботи-камікадзе дронами більш ніж на 10 км у тил противника на Донеччині. Тактика діяла в операції «Вівальді».

Україна вперше застосувала бойових роботів проти російської армії на Донбасі

Українські військові заявили про перше застосування нової тактики, за якої наземні роботизовані комплекси-камікадзе доставляють безпілотниками безпосередньо в тил противника. Роботів десантували більш ніж за 10 км углиб контрольованої російськими військами території Донецької області в межах операції "Вівальді", повідомляє 3-й армійський корпус ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У корпусі назвали це "новим етапом війни з десантування наземних роботів". Після доставки дронами наземні комплекси самостійно пересувалися в районі російських позицій, шукали цілі та атакували їх.

Нову тактику назвали "Грифон" – на честь позивного українського військового, який зник безвісти.

Роботів доставили більш ніж на 10 км у тил противника

Там, де ворог не очікував, з'явилися двохсоті та трьохсоті солдати росії. Унікальну тактику глибокого ураження створили з нуля бійці підрозділу ударних НРК

– заявили у 3-му армійському корпусі.

Важливість нової тактики полягає в тому, що наземним роботам не потрібно самостійно долати десятки кілометрів до цілі або прориватися через передній край. Їх доставляють повітрям у глибину російських позицій, після чого НРК можуть діяти без безпосереднього ризику для українських військових.

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За словами командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, під час операції "Вівальді" безпілотники та наземні роботизовані комплекси використовують попереду піхоти.

Білецький також заявив, що за останні тижні Сили оборони звільнили понад 125 кв. км території, зокрема населені пункти Середнє, Дерилове та Шандриголове на Лиманському напрямку. За його твердженням, загальні втрати російських військ під час операції перевищили 3000 осіб.

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Степан Гафтко

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