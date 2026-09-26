Сили оборони продовжують контролювати Добропілля попри фейки міноборони рф - "Азов"
Київ • УНН
Добропілля залишається під контролем Сил оборони, заявили в «Азові». Російські штурмові групи знищують на підступах до міста.
Сили оборони продовжують контролювати місто Добропілля на Донеччині попри фейкові повідомлення міноборони рф, а російські штурмові групи оперативно ідентифікуються та знищуються на підступах до нього. Про це повідомив 1-й корпус НГУ "Азов" 26 вересня, передає УНН.
Сили оборони України продовжують контролювати Добропілля попри фейкові повідомлення міноборони рф. Планами військово-політичного керівництва рф на цю осінь передбачене оточення Добропілля. Але воно залишається тільки в цих планах і брехливих звітах російських командирів
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У корпусі зазначили, що місто Добропілля залишається під контролем Сил оборони, а російські штурмові групи оперативно ідентифікуються та знищуються на підступах до нього при спробі інфільтрації до міжпозиційного простору.
Спроби розширити "сіру зону" і бронетехніка на осінь - у Силах оборони розкрили тактику росіян біля Добропілля22.09.26, 12:36 • 3914 переглядiв
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російські війська підтримують найвищий темп наступальних дій саме на Добропільському напрямку, однак досягли там лише незначних результатів. Українські дрони зривають спроби противника закріпитися та створюють проблеми з логістикою російських підрозділів.