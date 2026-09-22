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Спроби розширити "сіру зону" і бронетехніка на осінь - у Силах оборони розкрили тактику росіян біля Добропілля

Київ • УНН

 • 66 перегляди

росія намагається розширити "сіру зону" у районі Добропілля, але Сили оборони стримують атаки. Перекидати бронетехніку ворогу заважає українська розвідка.

Спроби розширити "сіру зону" і бронетехніка на осінь - у Силах оборони розкрили тактику росіян біля Добропілля

Попри спроби окупантів розширити "сіру зону" на Добропільському відтинку на фронті, говорити про якісь великі здобутки ворога не зовсім відповідає дійсності, Сили оборони максимально зупиняють і знешкоджують противника. Тим часом на тлі початку осінньої кампанії очікується активність ворожих бронегруп, але окупантам вкрай складно перекидати в район Добропілля техніку на тлі розвитку українських засобів розвідки. Про це розповів начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Ігор Яременко в ефірі телемарафону 22 вересня, пише УНН.

Деталі

"Ми прекрасно бачимо і розуміємо, (...) що ворог в принципі збільшує "сіру зону" періодично, оскільки штурмових дій дійсно відбувається дуже багато. Але, своєю чергою, Сили оборони максимально зупиняють, знешкоджують ворога, і велике значення приділено інфільтраційним групам, які постійно виявляються і знешкоджуються. Тому сказати, що ворог має якісь великі здобутки, це не зовсім відповідає дійсності. Але завдяки тому, що це постійна і велика кількість штурмових дій, плюс не будемо забувати, що ворог продовжує все ж таки тактику випаленої землі. Тобто це постійні артобстріли, постійні нальоти великої кількості БпЛА, ну і найголовніше - це удари КАБами, які просто руйнують і стирають з лиця землі всю інфраструктуру будь-яких міст і населених пунктів, куди ворог може дотягнутися", - сказав Яременко.

"Сили оборони активно борються не тільки з інфільтраційними групами, але і розробляється дуже багато планів контрнаступальних дій. Ми прекрасно бачимо, що Сили оборони мають в даному аспекті також успіхи. Тому тримаємо стрій", - наголосив військовий.

Водночас він вказав, що "ворог не збирається закінчувати бойові дії. Постійно змінює він свої плани і дедлайни для захоплення всієї донецької агломерації, але (…) ці плани, я вважаю, недосяжні. Ворог втрачає шалену кількість особового складу".

Військовий зауважив і початок осінньої кампанії, з появою густих туманів.

"Ми прекрасно розуміємо, що ми ввійшли вже в осінню кампанію, (…) і якраз-таки під цю погоду ворог намагається перекидувати техніку. І я думаю, що в найближчі часи ми побачимо активність саме бронегруп, які ворог у літню кампанію майже не використовував. Але підкреслю, Сили оборони за літню кампанію дуже активно розвинули свої засоби розвідки", - сказав Яременко.

"Тому ворогу вкрай складно перекидати якраз-таки саме в район Добропілля техніку, оскільки за допомогою засобів таких, як оптичних засобів розвідки, радіолокаційних, не будемо забувати активну роботу БпЛА, вкрай важко ворогу непомітно висунути свою бронетехніку і перекинути в будь-який відтинок або ділянку фронту. Плюс не будемо забувати, що активно працюють так звані Middle Strike - засоби, які постійно знищують як логістичні шляхи ворога, так і якраз таки відстійники, де ворог максимально концентрує і зберігає свою техніку", - зазначив Яременко.

"Тому намагання у ворога є, але реалістично позитивних рухів він майже не має", - підкреслив військовий.

Доповнення

Генштаб ЗСУ у зведенні за добу 21 вересня зазначав, що найгарячішим на фронті залишається Покровський напрямок, де відзначено і ворожі штурми у районі Добропілля. 

На Покровському напрямку українські військові за минулу добу відбили 33 атаки противника з 248 на фронті.

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Юлія Шрамко

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