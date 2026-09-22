Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію

Американська акторка Шарліз Терон через понад 30 років після початку кар'єри розповіла, що порадила б собі молодшій менше поспішати та більше насолоджуватися життям. Про це 51-річна зірка розповіла в інтерв'ю E! News, пише УНН.

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Терон зізналася, що на початку кар'єри постійно намагалася все встигнути та майже не дозволяла собі зупинитися.

О, просто насолоджуйся цим. Заспокойся. Все гаразд. Це не кінець світу. Просто зроби перепочинок – сказала акторка.

За її словами, у молодості вона жила у надзвичайно швидкому темпі.

Я їхала зі швидкістю 160 кілометрів на годину. Я думаю, що в молодості так і є. Ти просто намагаєшся встигнути все. Просто розслабся, насолоджуйся – згадала Терон.

Терон розповіла про особисту трагедію

Акторка також розповіла про роботу своєї благодійної організації Charlize Theron African Outreach Project, яка вже близько 20 років співпрацює з організаціями у Південній Африці. Одним із напрямів її діяльності є боротьба з гендерно зумовленим насильством.

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Ця тема має для Терон особисте значення. У дитинстві вона стала свідком домашнього насильства у власній родині. У 1991 році її мати Герда смертельно поранила батька акторки, коли той напав на сім'ю. Слідство визнало її дії самообороною.

Є частина моєї власної історії, яка, можливо, має до цього відношення, але я не думаю, що потрібно мати трагічну історію, щоб зрозуміти, що життя жінок має бути важливішим. Вони повинні мати таку ж цінність, як і чоловіки – сказала Терон.

Акторка наголосила, що забезпечення безпеки жінок і дівчат має залишатися одним із пріоритетів, оскільки проблема гендерно зумовленого насильства не обмежується Південною Африкою.

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