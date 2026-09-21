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Московський НПЗ після атаки безпілотника не виставив пальне на продаж - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3502 перегляди

Пожежі на двох установках первинної переробки зупинили роботу Московського НПЗ. Відновлення може тривати кілька тижнів.

Московський НПЗ після атаки безпілотника не виставив пальне на продаж - ЗМІ

Великий Московський нафтопереробний завод (НПЗ), що належить компанії "Газпром нафта", зупинив переробку сирої нафти після пожеж на установках первинної переробки, спричинених атакою українських безпілотників 20 вересня. Про це повідомили три джерела в галузі, передає УНН із посиланням на Reuters.

У неділю вранці мер москви сергій собянін повідомив у Telegram, що під час нальоту безпілотників на російську столицю було пошкоджено промисловий об'єкт на території НПЗ.

У понеділок джерела повідомили агентству Reuters, що обидві установки первинної переробки нафти на заводі загорілися після падіння безпілотників, а на усунення пошкоджень і відновлення роботи може знадобитися кілька тижнів.

Видання зауважує, що потужність установки АВТ-6 на цьому НПЗ становить 21 400 тонн на добу (53% від загальної потужності заводу), тоді як потужність комбінованої установки переробки нафти "Євро+" становить 18 800 тонн на добу (решта 47%).

Пальне виробництва Московського НПЗ не виставляється на продаж на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі з 21 вересня.

За даними джерел, у 2024 році завод переробив 11,6 млн тонн сирої нафти (близько 230 000 барелів на добу) і виробив 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн бітуму.

У Генштабі розкрили деталі удару по одному з найбільших НПЗ у росії 20.09.26, 13:11 • 14981 перегляд

Додамо

Раніше українська компанія-виробник ударних БПЛА Fire Point повідомила, що московський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після атаки далекобійних дронів FP-1. 

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономікаСвіт
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Reuters