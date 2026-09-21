До 16 годин очікування: десятки потягів курсують із затримками на тлі атак рф
Київ • УНН
Укрзалізниця повідомила про затримки десятків потягів від 20 хвилин до 16 годин 33 хвилин на тлі російських атак. Найбільше відстає рейс Миколаїв–Київ.
У дорозі затримуються десятки пасажирських потягів на тлі постійних російських обстрілів. Рейси станом на 11:32 понеділка, 21 вересня, відставали від графіку від 20 хвилин до понад 16 годин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.
Які поїзди затримуються найбільше
За даними Укрзалізниці, найбільша затримка у потяга Миколаїв–Київ. Рейс відстає від графіку на 16 годин 33 хвилини. Також, поїзд Миколаїв–Львів затримується на 12 годин 40 хвилин. На 11 годин 58 хвилин затримуються рейси Кривий Ріг–Чернівці та Кривий Ріг–Рахів.
Поїзд Дніпро–Ужгород має затримку 10 годин 36 хвилин, тоді як Львів–Дніпро затримується на 7 годин 36 хвилин, так само як і Трускавець–Дніпро
Також на понад 5 годин затримуються поїзди Перемишль–Запоріжжя та Ужгород–Дніпро. Одеса–Харків - із затримкою 4 години 50 хвилин.
Затримки рейсів до Києва та за кордон
Серед інших затриманих поїздів - Київ–Хелм затримується на 3 години 35 хвилин, Київ–Варшава на 3 години 12 хвилин.
Ужгород–Київ затримується на 2 години 56 хвилин. Рейс Перемишль–Київ на 2 години 24 хвилини, Варшава–Київ також на 2 години 24 хвилини.
Нагадаємо
росія продовжує системні атаки на залізницю по всій Україні, тому частина потягів вимушена курсувати із суттєвими затримками задля безпеки.