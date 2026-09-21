Світовий борг досяг рекордного рівня, МВФ закликав уряди терміново скорочувати дефіцити
Київ • УНН
Світовий державний борг сягнув рекорду й до 2029 року перевищить 100% глобального ВВП. МВФ закликав уряди скорочувати дефіцити.
Світовий державний борг досяг рекордного рівня, однак уряди роблять недостатньо для скорочення бюджетних дефіцитів. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва на Катарському економічному форумі в Нью-Йорку, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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За прогнозом МВФ, уже до 2029 року світовий державний борг перевищить 100% глобального ВВП – на 2 роки раніше, ніж прогнозували раніше. Одними з головних чинників зростання боргу залишаються США та Китай.
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МВФ закликає США скорочувати борг
За словами Георгієвої, фонд окремо закликав Вашингтон звернути увагу на стан державних фінансів.
З розмов із міністром Бессентом склалося розуміння, що це не є сталим, що США повинні поступово скорочувати дефіцит і борг
Глава МВФ також попередила, що інфляція залишається "впертою", а високі процентні ставки збільшують вартість обслуговування державних боргів.
МВФ планує наступного місяця оприлюднити оновлені прогнози щодо світової економіки та інфляції.
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