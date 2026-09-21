Світовий борг досяг рекордного рівня, МВФ закликав уряди терміново скорочувати дефіцити

Світовий державний борг досяг рекордного рівня, однак уряди роблять недостатньо для скорочення бюджетних дефіцитів. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва на Катарському економічному форумі в Нью-Йорку, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За прогнозом МВФ, уже до 2029 року світовий державний борг перевищить 100% глобального ВВП – на 2 роки раніше, ніж прогнозували раніше. Одними з головних чинників зростання боргу залишаються США та Китай.

Ми попереджали про необхідність фіскальної консолідації, і ми бачимо багато розуміння, але недостатньо дій

За словами Георгієвої, фонд окремо закликав Вашингтон звернути увагу на стан державних фінансів.

З розмов із міністром Бессентом склалося розуміння, що це не є сталим, що США повинні поступово скорочувати дефіцит і борг