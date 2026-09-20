На фронті загинув колишній політв’язень кремля Микола Карпюк

На фронті внаслідок удару російського дрона загинув колишній політвʼязень кремля, один з засновників УНА-УНСО Микола Карпюк: йому було 62 роки. Про загибель повідомив інший відомий УНСОвець, військовослужбовець ЗСУ Ігор Мазур "Тополя", передає УНН.

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Як зазначив Мазур, Карпюк загинув у день народження ще одного відомого члена УНА-УНСО Олександра Музичка, більш відомого як "Сашко Білий". Він загинув у березні 2014 року під час затримання працівниками спецпідрозділу "Сокіл" МВС України.

Вчора (19 вересня - ред.) в день народження Сашка "Білого" від ворожого дрона загинув Микола Карпюк. Двоє рівенчан, обидва були в Проводі УНА УНСО ще з 1990-х - зазначив Мазур.

Хто такий Микола Карпюк

Микола Карпюк був одним з лідерів націоналістичного руху України на початку 1990-х років. Він стояв у витоків Української Національної Асамблеї - Української Народної Самооборони (УНА-УНСО), у складі якої брав участь у бойових діях в Придністров’ї (проти Молдови - ред.) і в Абхазії (на боці Грузії - ред.).

Також він був одним із керівників УНА-УНСО та очолював її рівненський осередок. Активно брав участь у кампанії "Україна без Кучми" (за що відбув 4,5 роки ув'язнення), Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У березні 2014 року його викрали російські спецслужби і перевезли в рф. Йому висунули повністю сфабриковане звинувачення в нібито участі у Першій російсько-чеченській війні 1994-1996 років.

У 2016 році його засудили до 22,5 років позбавлення волі. За даними правозахисників, зізнання з Карпюка та іншого фігуранта Станіслава Клиха вибивали під жорстокими тортурами.

У вересні 2019 року Карпюк в рамках великого обміну полоненими Карпюк повернувся до України.

Нагадаємо

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