На фронте погиб бывший политзаключённый кремля Николай Карпюк

На фронте в результате удара российского дрона погиб бывший политзаключённый Кремля, один из основателей УНА-УНСО Николай Карпюк: ему было 62 года. О гибели сообщил другой известный унсовец, военнослужащий ВСУ Игорь Мазур "Тополя", передаёт УНН.

Детали

Как отметил Мазур, Карпюк погиб в день рождения ещё одного известного члена УНА-УНСО Александра Музычко, более известного как "Сашко Белый". Он погиб в марте 2014 года во время задержания сотрудниками спецподразделения "Сокол" МВД Украины.

Вчера (19 сентября - ред.), в день рождения Сашко "Белого", от вражеского дрона погиб Николай Карпюк. Двое ровенчан, оба были в Руководстве УНА-УНСО ещё с 1990-х — отметил Мазур.

Кто такой Николай Карпюк

Николай Карпюк был одним из лидеров националистического движения Украины в начале 1990-х годов. Он стоял у истоков Украинской национальной ассамблеи - Украинской народной самообороны (УНА-УНСО), в составе которой участвовал в боевых действиях в Приднестровье (против Молдовы - ред.) и в Абхазии (на стороне Грузии - ред.).

Также он был одним из руководителей УНА-УНСО и возглавлял её ровенское отделение. Активно участвовал в кампании "Украина без Кучмы" (за что отбыл 4,5 года заключения), Оранжевой революции и Революции достоинства.

В марте 2014 года его похитили российские спецслужбы и перевезли в рф. Ему предъявили полностью сфабрикованное обвинение в якобы участии в Первой российско-чеченской войне 1994–1996 годов.

В 2016 году его приговорили к 22,5 годам лишения свободы. По данным правозащитников, признательные показания из Карпюка и другого фигуранта Станислава Клиха выбивали под жестокими пытками.

В сентябре 2019 года в рамках большого обмена пленными Карпюк вернулся в Украину.

Напомним

На фронте погиб военнослужащий и телеведущий Владимир Тиртичный, который считался пропавшим без вести более двух лет.