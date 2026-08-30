Понад два роки вважався зниклим безвісти: на фронті загинув телевізійник Володимир Тиртичний
Київ • УНН
Володимир Тиртичний загинув на фронті 14 листопада 2024 року. Військовий і телевізійник понад два роки вважався зниклим безвісти.
На фронті загинув військовий і телевізійник Володимир Тиртичний, який вважався зниклим безвісти понад два роки. Про це повідомила медіагрупа Starlight Media, передає УНН.
Деталі
Тиртичний працював у медіахолдингу з 2016 году. Він починав асистентом режисера на проєкті "Сюрприз", згодом працював редактором-режисером монтажу, а потім став фахівцем із підготовки програм до ефіру.
Чоловік був призваний на військову службу у липні 2024 року, а з 14 листопада вважався зниклим безвісти. Згодом надійшло підтвердження, що Володимир загинув цього дня.
Багато хто з нас роками працював із Володимиром поруч і пам’ятає його добрим, відкритим, щирим і світлим - людиною, з якою вже після кількох слів розмови виникало відчуття давнього знайомства. Він змінив важку працю шахтаря на професію режисера монтажу та швидко став своїм у світі телебачення. Часто згадував сім’ю та дитинство в Луганську. Мріяв побудувати дім і мав багато планів на майбутнє
Дата і місце похорон буде відоме пізніше.
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