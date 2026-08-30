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Понад два роки вважався зниклим безвісти: на фронті загинув телевізійник Володимир Тиртичний

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Володимир Тиртичний загинув на фронті 14 листопада 2024 року. Військовий і телевізійник понад два роки вважався зниклим безвісти.

Понад два роки вважався зниклим безвісти: на фронті загинув телевізійник Володимир Тиртичний

На фронті загинув військовий і телевізійник Володимир Тиртичний, який вважався зниклим безвісти понад два роки. Про це повідомила медіагрупа Starlight Media, передає УНН.

Деталі

Тиртичний працював у медіахолдингу з 2016 году. Він починав асистентом режисера на проєкті "Сюрприз", згодом працював редактором-режисером монтажу, а потім став фахівцем із підготовки програм до ефіру.

Чоловік був призваний на військову службу у липні 2024 року, а з 14 листопада вважався зниклим безвісти. Згодом надійшло підтвердження, що Володимир загинув цього дня.

Багато хто з нас роками працював із Володимиром поруч і пам’ятає його добрим, відкритим, щирим і світлим - людиною, з якою вже після кількох слів розмови виникало відчуття давнього знайомства. Він змінив важку працю шахтаря на професію режисера монтажу та швидко став своїм у світі телебачення. Часто згадував сім’ю та дитинство в Луганську. Мріяв побудувати дім і мав багато планів на майбутнє

 - йдеться в повідомленні Starlight Media.

Дата і місце похорон буде відоме пізніше.

Нагадаємо

У суботу, 29 серпня, внаслідок ДТП на Житомирщині загинули головна редакторка видання "Фокус" Марія Скібінська і її мати.

Євген Устименко

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